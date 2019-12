-ALEX: ''DERBİYİ KAZANIRIZ'' İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe'nin takım kaptanı Alex de Souza, az hatayla oynayıp, sonuca etki eden küçük detayları lehlerine çevirmeyi başarmaları halinde Galatasaray ile yarın yapacakları derbi maçı kazanabileceklerini söyledi. Alex, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dağıtılmak üzere, Galatasaray maçı için hazırlanan Maç Günlüğü'ne açıklamalarda bulundu. Takımın iyi bir hava yakaladığını belirten Alex, şunları kaydetti: ''Bu havayı devam ettirmek adına çok önemli bir derbi maçına çıkıyoruz. Herkesin bildiği gibi derbilerin sonucunu önceden kestirmek zordur. Ancak seyircimizin önünde oynadığımız Galatasaray maçlarında çok uzun zamandır üstünüz. Saha içinde çok az hatayla oynayıp, sonuca etki eden ufak detayları da lehimize çevirmeyi başarırsak, bu derbiyi galibiyetle kapatırız. Bunu başaracak güçteyiz. Tüm takım olarak bu işin ciddiyetinin farkındayız. Tüm gücümüzle hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Galatasaray galibiyetiyle yolumuza devam etmek ve her zaman yanımızda olan taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.'' Karşılaşmayı izleyen futbolseverlere dostluk çerçevesinde, seyir zevki yüksek bir derbi yaşatmak amacında olduklarını belirten Alex, taraftarın desteğini beklediklerini kaydetti. -VOLKAN DEMİREL- Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray ile yaptıkları karşılaşmaların zaman zaman olumsuz görüntülere sahne olabildiğini kaydederek, ''İnşallah skordan çok bu maçtaki dostluk konuşulur'' dedi. Volkan Demirel, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray ile yarın yapacakları derbi karşılaşması öncesinde dağıtılacak Maç Günlüğü'ne açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan karışlaşmaların iki takım için de merakla beklenilen ve her zaman büyük değeri olan karşılaşmalar olduğunu kaydeden Volkan Demirel, şöyle dedi: ''Sporseverler ve her iki takımın taraftarı açısından hem de futbolcular açısından Fenerbahçe-Galatasaray maçları gerçekten anlamı çok büyük mücadelelere sahne olmuştur. Her maçımız renkli görüntülere sahne olabiliyor. Kazanan tarafın sevinci çok büyük olduğu gibi kaybeden taraf da bir o kadar üzülüyor. Bu maç için söyleyeceğim tek şey iki takım için de centilmence bir maç olması. Geçmiş maçlara bakıldığında bazen biz sporcular olarak, bazen de taraftarlar olarak belki bizlere yakışmayan görüntülere sebep vermiş olabiliriz, ama inşallah skordan çok bu maçtaki dostluk konuşulur. Tabii ki biz Fenerbahçeli futbolcular olarak maçı kazanmak istiyoruz. Eminim ki Galatasaraylı futbolcuların da kendi adlarına böyle istekleri vardır, ama son yıllara bakıldığında Galatasaray'a karşı bariz üstünlüğümüz var. Umarım bu maçta da kazanır ve üstünlüğümüzü devam ettiririz. Ama en önemli olanı dostluk ve centilmenliktir.'' -GÖKHAN GÖNÜL- Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül, Galatasaray ile yarın yapacakları derbi maçta tek hedeflerinin galibiyet için iyi futbol oynayıp sonuca gitmek olacağını belirtti. Gökhan Gönül, Galatasaray maçı için FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dağıtılmak üzere hazırlanan Maç Günlüğü'ne yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarının favorisinin olmadığını, ancak kendilerinin mutlaka kazanmak istediklerini kaydetti. Galatasaraylı oyuncuların da bu karşılaşmayı kazanmayı çok isteyeceklerini belirten Gökhan Gönül, şöyle devam etti: ''Galatasaray'da ve diğer takımlarda görüştüğüm arkadaşlarım var, onlarla futbol dışında da beraber oluyoruz. Oynayacağımız derbide dostluk adına ne varsa ortaya koyacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onları bazı maçlarda üzdük, bunun bilincindeyiz ama artık bunlar geride kaldı. Yaşananları önümüzdeki iyi günlerin doğum sancıları olarak nitelendiriyorum. Tek hedefimiz galibiyet için iyi futbol oynayarak sonuca gitmek olacak.''