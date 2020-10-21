Alexandria Ocasio-Cortez, seçmenleri sandığa gitmeye teşvik etmek için Twitch üzerinden oyun oynadı

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), halkı oy vermeye teşvik etmek için streaming servisi Twitch üzerinden oyun oynarken yayın yaptı.

'Among Us' oyununu oynayan AOC, kısa süre içinde Twitch'in en çok izlenenleri arasına girdi. Yayın ilk başladığında 435 bin izleyici bandında seyrederken daha sonra 350 bine düştü. Bu verilerle AOC'nin yayını Twitch tarihinin en çok izlenen 20 canlı yayını arasına girdi.

ABD'de siyasetçiler genç seçmene ulaşmak için bu tür yöntemlere daha sık başvurmaya başladı. Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanyası geçen günlerde Animal Crossing oyununda bir ada yarattı. Senatör Bernie Sanders da geçen ayarda bir Twitch hesabı yaratmıştı.