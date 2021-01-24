Alexandria Ocasio-Cortez'i öldürme çağrısı yapan Kapitol baskıncısı tutuklandı

ABD'de Kapitol baskınına katılanlardan biri olan ve sosyal medyada Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'e suikast çağrısı yapan Garet Miller isimli bir adam tutuklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 6 Ocak Kapitol baskınına katılanlardan biri olan ve Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez'i öldürmekle tehdit eden bir Trump destekçisi olan Garret Miller tutuklandı.

Ocasio Cortez hakkında suikast çağrılı bir tweet atan Miller aynı zamanda Kapitol binasına yasa dışı bir şekilde girmek ve şiddet eylemlerinin bir parçası olmakla yargılanacak.

Kapitol'de yaşanan baskını teşvikle suçlanan Donald Trump'ın Senato'daki azil görüşmesi Salı günü başlayacak.