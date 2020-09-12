Alexander Sörloth'un babasından açıklama

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth belirsizliği yaşanıyor. RB Leipzig'in transfer etmek istediği ve kulübe belirttiği zamanda katılmayan Sörloth için babasından açıklama geldi.

Bordo-mavililer, milli takım kampından dönmeyen Sörloth için RB Leipzig'den teklif aldıklarını ve hâlâ takıma katılmayan Norveçli hakkında noter tespiti yaptırdıklarını duyurmuştu.

Futbolcunun babası Goran Sörloth, TV 2'ye yaptığı açıklamada "Transfer görüşmelerinde aktif bir rolüm yok. Bu konuyla ilgili resmi bir şey olmadığı sürece fikir beyan edemem. Alexander, Trabzonspor'da harika bir yıl geçirdi. Dünyada hiçbir kulüp en iyi futbolcusunu bırakmak istemez. Biraz sancılı bir süreçtir. Ancak bunlar, şartlarda anlaşılınca çözülmeyecek konular değil" dedi.