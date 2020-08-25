Alexander Sörloth kalmak istiyor

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon attığı 24 golle krallık tacını takan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, menajerine bordo-mavili kulüpte kalmak istediğini iletti.

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Alexander Sörloth, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı yaşadı.



34 karşılaşmada 24 gol ve 8 asistlik performans sergilese de takımını Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyamayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni dönem öncesinde hedefini belirledi.

Sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk satın alma maddesini yeni sezonun sonunda kullanmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, yıldız golcüye birçok Avrupa kulübünün talip olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

Yönetimle aynı düşünceleri paylaşan Norveçli yıldızın, yeni dönemde Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırması sonrasında kulübüne yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atma kararı aldığı bildirildi.

Yeni sezon öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği hırslı görüntüyle dikkat çeken Sörloth'un, menajerinden kendisi için gelen teklifleri beklemeye almasını istediği ifade edildi.