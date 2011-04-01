-ALEX YETENEĞİNİN SIRRINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, salon futbolu hayranı olduğunu, büyük sahada yaptığı şeylerin temelinin salon futbolundan geldiğini belirtti. Alex, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Genel Direktörlüğü tarafından hazırlanan HERSEKiçinFUTBOL bülteninin 2. sayısına verdiği röportajda, salon futboluna aşık bir insan olduğunu vurgulayarak, ''Brezilya'dan gelmiş geçmiş en iyi 10 tane futbolcu alsanız, bunlardan 9 tanesi salon futbolundan gelmedir'' dedi. Kendisinin de 10 yıl salon futbolu oynadığını kaydeden Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Büyük saha içerisinde kendi adıma iyi ve kolay yaptığım şeylere baktığım zaman temelinin salon futbolundan geldiğini net bir şekilde görebiliyorum. Eğer sizin işinizi büyük sahada kolaylaştıracak şeyler varsa bunun temeli salon futbolunda atılır. Türkiye de bunun altyapısını sağlayabilir, salon futbolunun temellerini kendi içinde atabilir ve geliştirebilirse, ülkenizin hem futsal hem futbol adına kazanacağı çok şey olur.'' -BAYAN FUTBOLU- Bayan futboluyla ilgili görüşlerini de açıklayan Alex, annesi ve teyzelerinin de futbol oynadığını, genç yaşlardan itibaren yaşamlarında futbol olduğunu anlattı. ''Türkiye'deki durumu bilmiyorum, ama Brezilya'da bayanların futbol oynaması çok doğal bir olay'' diyen Alex, şöyle devam etti: ''Brezilya'da küçük yaşlarda kızlar futbolla tanışıyor ve kategori kategori ilerleyebiliyorlar. Ben bu ortamda büyüdüğüm için bir Brezilyalı olarak kadınların futbol oynaması bana çok doğal geliyor. Eğer çocuğun futbola ilgisi varsa cinsiyet ayrımı yapmadan ailelerin onları bu alana yönlendirmesi gerekiyor. Her ne kadar futbol bayanlarla iç içe geçmiş bir spor dalı olarak gözükmese de sonuçta bir spor dalı ve bence diğer sporlardan farkı yok. O yüzden bence bir kız çocuğunun futbola ilgisi varsa ufak yaşlardan itibaren oyunun içinde olması gayet iyi olacaktır. Aileler de konuya böyle bakmalılar.'' Şu anda dünyanın en iyi bayan futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı Marta da Silva'yı takip ettiğini belirten Alex, Marta'nın başarısının tesadüf olmadığını kaydederek, ''Çünkü Brezilya'nın ortamı bu işin böyle gelişmesine olanak sağlıyor. Plajı var, aynı zamanda sokakta oynanan futbolu var. İnsanlar doğduğu andan itibaren zaten futbola ilgili olarak doğuyorlar, kızı erkeği hiç fark etmiyor. Ülkenin de buna olanak sağlaması, gerek bayan gerek erkek olarak en iyi futbolcuların çıkmasını sağlıyor'' ifadelerini kullandı. -''LİGİN FAVORİ TAKIMIYIZ''- Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve ligin favori takımı olduklarını söyledi. Fenerbahçe Dergisi'nin nisan sayısına röportaj veren Özer, geçen sezon son haftada kaybettikleri şampiyonluğun, kendilerine büyük bir travma yaşattığını, o travmanın bu sezonun ilk yarısına da yansıdığını belirterek, ''Bu yılki Fenerbahçe, yüzde 100 ligin şampiyonluğuna doğru gidiyor. Ligin favori takımıyız. Futbolcuların çok istekli olması, taraftarın çok istemesi ve bu şekilde kenetlenmemiz bizi favori haline getiriyor'' dedi. Takım olarak maç maç düşündüklerini kaydeden Özer, ''Hep bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Bir de bir yapmak hep en mantıklısı. Bence galibiyet serisi de böyle oluştu'' diye konuştu.