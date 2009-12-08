Alex: Yeniden çıkışa geçmek istiyoruz

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex De Souza, ligde zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, ''Bahaneyi orada ya da burada aramanın mantığı yok. Sorumlu olduğumuzu düşünüp, saha içinde çalışıp, Ankaragücü maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyoruz'' dedi.

Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Takımda problemler olduğunu, ancak bunları çözebileceklerine inandığını belirten Alex, şöyle konuştu:

''Zor bir dönem geçiriyoruz. Son üç haftada aldığımız üç mağlubiyet var. Bu mağlubiyetlerin hepsi de haklı mağlubiyetler oldu. Bu kötü gidişten dönmek bizim elimizde. Çalışmamız gerekiyor. Son bir ay içinde galibiyetimiz neredeyse yok. Artık galibiyet serilerine başlamalıyız. Bahaneyi orada ya da burada aramanın mantığı yok. Sorumlu olduğumuzu düşünüp, saha içinde çalışıp, Ankaragücü maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Takımda problemler var. Küçüklü büyüklü problemler, insanın olduğu her yerde olacaktır. Bunları içimizde konuşarak, toplantılar yaparak çözeceğimize inanıyorum. Futbolda özellikle 2-3 hafta kazanamıyorsanız, bu, sıkıntılar var demek oluyor. Bunları çözmeye başladığımız andan itibaren de galibiyetler alacağız. Kazanamayınca doğal olarak problemler çoğalır.''

Yapmaları gerekenin çalışmak ve inanmak olduğunu vurgulayan Fenerbahçeli futbolcu, ''Son üç haftada üç mağlubiyet alsak da ligin zirvesinde yola devam ediyoruz. Daha önceki dönemlerden ders alıp, Ankaragücü karşısında iyi maç çıkarıp, taraftarlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

-''HİÇBİR BAHANENİN ARKASINA SIĞINMAMAMIZ GEREKİYOR''-

Taraftardan yoksun oynadıkları maçlarda, saha içinde kendilerini eksik hissettiklerini, ancak hiçbir bahanenin arkasına sığınmamaları gereken bir dönemde bulunduklarını ifade eden Alex, şunları kaydetti:

''Kadıköy bizim evimiz olduğu için, kendimizi orada rahat hissediyoruz. Evimizin bireyleri olan taraftarlarımızı da orada görmek, bize güç veren faktörlerin en önemlisi. Taraftarlarımızdan yoksun oynadığımız zamanlarda, biz de kendimizi saha içinde eksik hissediyoruz. Öyle bir dönemdeyiz ki hiçbir bahanenin arkasına sığınmamamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun, galibiyet almamız gerekiyor. Elbette ki taraftarımızın yokluğunu negatif anlamda saha içinde hissedeceğiz. Bunu bahane yapmayacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılacağız.''

Brezilyalı futbolcu, ülkesindeki bir gazeteye verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili görüş belirtmediği halde, Türk basınında, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini beyan ettiği yönünde haberler yer aldığını belirterek buna tepki gösterdi ve özetle şunları söyledi:

''Globo Esporte Gazetesi'ne röportaj verdim. İnsanlar, onların internet sitesine girip bakabilirler. Verdiğim röportajda Fenerbahçe'den bahsetmedim. Röportajın içeriği Brezilya Ligi ve Brezilya'daki şampiyonluk yarışıyla ilgiliydi. Benim nasıl biri olduğumu bilmelerine rağmen hala böyle haberler çıkıyor. Bu haberleri yapanların sorumluluk duygusu olmalı. Futbolcunun ağzından açıklamalar yapıyorlar, gerçek olmayan haberleri benim ağzımdan yazıyorlar. Fenerbahçe'den gitmek istediğim yazılmış. Yazarken sorumlu olmalarını istiyorum. Türkiye'de ilginç bulduğum konulardan biri de yapılan haberin altında yapanın imzası yok. Kimin yaptığı, kimin tercüme ettiği hiçbir şekilde yazılmamış. Basın kuruluşlarının, yabancı sitelerdeki haberleri güvendikleri bir tercümana yaptırmalarının iyi olacağını düşünüyorum.''