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Spor

ALEX YENİ REKORUN EŞİĞİNDE İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 14:02

-ALEX YENİ REKORUN EŞİĞİNDE İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüp tarihinde rekorlara adını yazdırmaya devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de ligde 188 maça çıkan kaptan Alex, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile yapacakları maçta da oynaması durumunda 189. lig maçına çıkarak, bu alanda Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Nijeryalı Uche'nin (188 maç) yıllardır elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi olacak.   Uche, Türkiye kariyerinde Birinci Lig'de toplam 250 maça çıkarken, 188 maçta Fenerbahçe, 62 maçta da İstanbulspor formasını taşıdı. Alex ise ligdeki 188 maçında da sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.  İki futbolcunun Fenerbahçe kariyerinde, tarihi gollerde imzası bulunuyor. Uche Fenerbahçe'nin Birinci Lig tarihindeki 2000., Alex ise sarı-lacivertli ekibin 3000. golüne imzasını attı.

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