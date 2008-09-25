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Spor

Alex ve Semih kafilede

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

25 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra'daki kamp merkezinde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda sarı-lacivertlilerin, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı maç yaptığı açıklandı. Antrenman maçına, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Deivid ve Alex dışında bütün oyuncuların katıldığı bildirildi.

Aragones'in, sakatlığı nedeniyle ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği maçının ardından takımla çalışmalara katılamayan kaptan Alex ile sakatlıkları geçen Semih ve Edu'yu da kadroya aldığı öğrenildi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını hakem Bünyamin Gezer yönetecek.

Fenerbahçe kafilesi, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

'Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz'

Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında kazanarak, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligin 3. haftasında Hacettepe (2-1), Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de Porto (3-1) karşısında aldığı yenilgilerden sonra Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek moral bulan sarı-lacivertli ekip, yarınki mücadelede de kazanmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekibe Sivasspor karşısında alacağı bir galibiyet, 30 Eylül Salı günü ''Devler Ligi''nde Dinamo Kiev ile yapacağı maç için de büyük bir moral olacak. Bu sezon ligde yaptığı 2 deplasman maçını da kaybeden Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 3 puan için mücadele verecek. Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0, 3. haftasında da Hacettepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

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