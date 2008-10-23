Alex ve Lugano uzatıyor



Brezilyalı Alex ve Uruguaylı Lugano ile sözleşme yenilemek isteyen Fenerbahçe, her iki futbolcunun da menajeri Juan Figer'le görüşmelere başladı.







Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Alex ve Lugano'nun kalması için menajerleriyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul'a gelen menajer Juan Figer'in, başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Mahmut Uslu ve teknik direktör Luis Aragones ile görüşerek, Aragones'in istifa etmesi için temaslarda bulunduğu şeklinde medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Kulüp açıklamasında, ''Figer'in İstanbul'a geldiği doğrudur. Figer, takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların tamamına gelerek takip etmektedir. Arsenal maçını izlemek üzere İstanbul'a gelen Figer, ayrıca yönetimimizle, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alex ve Lugano'nun durumunu da görüşmektedir'' denildi.



Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek, ancak kadroda kalması uygun görülen bu futbolcularla ilgili görüşmelerin halen devam ettiği dile getirilen açıklamada, ancak Juan Figer'in, Aragones ile kesinlikle görüşme yapmadığı ve Fenerbahçe'nin, teknik direktörünün istifasını bekleme ya da bunu müzakere etme gibi bir durumunun da söz konusu olmadığı ifade edildi.

