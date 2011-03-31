-ALEX VE DİA ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, ısınmanın ardından 2'şerli gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı. Kaybeden ekiplerin kazananları sırtında taşıdığı ayak tenisi oyunu renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Antrenman, ayak tenisinin ardından yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanına kaptan Alex'in yanı sıra Dia, Yobo ve Emre katılmadı. Gribal enfeksiyon başlangıcı nedeniyle halsizliği bulunan Alex tedavi olurken, genel adale ağrıları bulunan Dia tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkarılmadı. Ülke milli takımından bugün dönen Yobo, yenileme çalışmasını salonda sürdürdü. Ağrıları süren Emre'nin salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. -KOCAMAN FUTBOLCULARINI KUTLADI- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, milli takımlardan dönen futbolcularını sergiledikleri performanslar nedeniyle kutladığı bildirildi. Kocaman'ın her futbolcuyla ayrı ayrı konuşarak, ülke milli takımlarına ortaya koydukları performanslar nedeniyle futbolcuları tebrik ettiği ifade edildi. Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.