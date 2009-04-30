Alex ve Deivid 'eş kavgası'na açıklık getirdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuları Alex ile Deivid, son günlerde basında yayınlanan, eşlerinin birbirleriyle kavgalı olduğuna dair haberlerle ilgili olarak, bugün yapılan antrenman sonrası açıklamalarda bulundular.



Yayınlanan haberlerde kavga sebebinin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Alex, ''İki aile arasında tatsızlık yaşandığı haberleri doğrudur. Ancak bu tatsızlık Zico'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çalışmaya başladığı günlere rastlıyor. Yani 2 yıl önce. Kısa sürede de bu tatsızlık giderildi ve problem çözüldü. Bu tatsızlığın sebebi olarak gösterilen şeyler ise tamamen yalan bir haberden ibaret. 2 yıl önceki bu tatsızlık olayının, takım arkadaşlığına ve Fenerbahçe'ye yansıtılması ve takımımızın hafta sonu oynayacağı maç öncesinde ortaya çıkması ise düşündürücü'' diye konuştu.



Alex'in tüm söylediklerine katıldığını ifade eden Devid ise bu tür söylentilerin Beşiktaş maçının önüne geçmesine anlam veremediğini ifade ederek, şunları söyledi:



''Bugün Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe ve onun oyuncularının nasıl hazırlandıkları, maçın nasıl geçeceği konuşulması gerekirken, Alex ve Deivid kavgası veya ailelerinin kavgasından bahsediliyor. Ben özellikle bizim dışımızda, çocuklarımızın ve ailelerimizin böyle bir polemik içine sokulmasından üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum. 2 yıl önce aileler arası yaşanmış ve tatlıya bağlanmış bir meselenin takım iyi giderken değil de, kötü günler yaşandığı günlerde ortaya çıkmasına da doğrusu anlam verebilmiş değilim. Bu konuda özel ricada bulunmak istiyorum. Fenerbahçe konuşulmalı, maç konuşulmalı. Oyuncuların çocukları, eşleri, aileleri konuşulmamalı. Hafta sonu maçımız var biz nelerden bahsediyoruz''



Beşiktaş maçına da değinen Brezilyalı oyuncular, Sivasspor'un arkasından gelen Beşiktaş'ın maçı kazanmak için sahaya çıkacağını, ancak kendilerinin de sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini söylediler.