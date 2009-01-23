Alex ve Carlos imzaladı



Fenerbahçe'nin sözleşmelerini uzattığı iki Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos ve Alex de Souza için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Alex, kulüpten talep gelmesi halinde Türk vatandaşlığına geçebileceğini söyledi.



Fenerbahçe, kontratları sezon sonu bitecek olan Brezilyalı yıldız futbolcuları Alex de Souza ve Roberto Carlos ile sözleşme yeniledi.



Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Burnu'nda bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile birlike yönetim kurulu üyeleri Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ünal Uzun, Neşet Yalçın, Vedat Olcay ve Turhan Şahin de katıldı.



İmza masasına Aziz Yıldırım ile birlikte oturan ikiliden Alex De Souza 2 yıllık, Roberto Carlos ile ise 1 yıllık yeni mukaveleye imza attılar.



Brezilyalı oyuncuları önce Aziz Yıldırım, daha sonra da yönetim kurulu üyeleri tebrik ettikten sonra, birlikte basın mensuplarına poz verdiler.



İmza töreninde konuşan başkan Aziz Yıldırım, Alex'in bugüne kadar takıma çok şey kattığını ve Brezilyalı yıldızla 2 yıl sonra yeniden masaya oturacaklarını söyledi. Yıldırım, Roberto Carlos'un da dünyanın en büyük futbolcularından birisi olduğunu vurguladı. Fenerbahçe başkanı, "Böyle yıldızları ülkemize getirdikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Carlos dünyanın her yerinde tanındığı için bize katkı sağlıyor. Carlos ile bugün değil Temmuz'da anlaştık. Kendisi geldi ve boş mukavaleye imza attı" dedi.



Sözleşmesini 2 yıl uzatan Alex de Souza Türkiye'de çok mutlu olduğunu, Fenerbahçe'nin istemesi halinde Türk vatandaşlığına geçebileceğini söyledi.



Sarı-lacivertlilerin bir diğer Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos ise atılan imzaların takım üzerindede olumlu bir hava yaratacağını söyledi.

