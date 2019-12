Alex ve Bobo yok!

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dunga, 2010 Afrika Kupası eleme maçları kapsamında oynanacak Venezüella ve Kolombiya maçları kadrosuna Türkiye'de oynayan hiçbir Brezilyalı oyuncuyu dahil etmedi.



Daha önce Fenerbahçe'den Edu Dracena ve Alex de Souza'ya, Beşiktaş'dan Bobo'ya milli takım daveti gönderen Dunga, bu kez Türkiye'den oynayan Brezilyalılara şans vermedi. Geçtiğimiz günlerde Alex internet sitesinden yaptığı açıklamada milli devat beklediğini duyurmuştu.



Brezilya'da Paraguay yenilgisi ve Bolivya beraberliği gibi elemelerde aldığı sonuçlarla tartışma konusu olan Dunga, kısa bir süre önce Milan'a transfer olan Ronaldinho'yu da milli takıma davet etmedi. Ronaldinho'nun yeni kulübüne alışması için böyle bir karar aldığını açıklayan Dunga, her zaman Ronaldinho'ya güvendikerini ve ondan çok şey beklediklerini, yıldız futbolcunun bir an önce eski haline döneceğine inandıklarını vurguladı.



Sakatlığı nedeniyle Kasım 2007'den beri milli takıma davet edilmeyen Kaka, Venezüella ve Kolombiya kadrosunda yer bulurken, Dunga'nın milli takıma çağırdığı 22 kişilik kadrodra şu isimler yer aldı.



Julio César (Inter), Doni (Roma), Maicon (Inter,), Daniel Alves (Barcelona), Kleber (Santos), Lucio (Bayern Munich,), Alex (Chelsea), Juan (Roma), Thiago Silva (Fluminense), Juan Maldonado (Flamengo), Elano (Manchester City), Gilberto Silva (Panathinaikos), Josue (Wolfsburg), Anderson (Manchester United), Lucas (Liverpool), Julio Baptista (Roma), Mancini (Inter), Kaká (Milan), Luis Fabiano (Sevilla), Alexandre Pato (Milan), Robinho (Manchester City), Jo (Manchester City)