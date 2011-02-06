-ALEX, UCHE'NİN REKORUNA GÖZ DİKTİ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 7. sezonunu geçiren ve birçok rekora imza atan Alex de Souza, sarı-lacivertli takımla 2 yıl daha anlaşarak, Nijeryalı Uche Okechukwu'nun 9 sezonluk rekoruna da göz dikti. Brezilyalı futbolcu, 2 yıllık yeni sözleşme süresini tamamlarsa, sarı-lacivertli formayı 9 sezon giyen Uche'nin rekoruna bu alanda ortak olacak. Fenerbahçe'ye 1993-94 sezonunda transfer olan Uche, 2001-2002 sezonu sonuna kadar tam 9 sezon sarı-lacivertli takımda oynadı. Sonradan Türk vatandaşı olarak Deniz Uygar ismini alan Uche, 1998-99 sezonunda Beşiktaş maçında ayağı kırılınca, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. En son 1 Şubat 2002'de Kocaelispor maçında forma giyen Uche, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 2000. golüne de imza atarak, tarihe geçti. -FENERBAHÇE'DE BİRÇOK REKOR KIRDI- Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer olan Alex de Souza, 7. sezonunu geçirirken, kırdığı rekorlarla sarı-lacivertli takımın tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Alex, bu sezon deplasmanda Ankaragücü ile yapılan maçta ligde 189. maçına çıkarak, Uche'nin Fenerbahçe'de en fazla maça çıkan yabancı futbolcu (188 maç) rekorunu eline geçirmişti. Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçın 1. dakikasında Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3000. golüne imza atarak, bu alanda da tarihe geçti. Alex, bu sezon ligdeki 100. golünü de Gaziantepspor deplasmanında atarak, ''100'ler Kulübü'ne'' girmişti. 2006-2007 sezonunda gol kralı olarak Fenerbahçe'nin ilk yabancı kralı olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü (14 gol) ve en fazla oynayan (57 maç) futbolcusu olma unvanlarını elinde bulunduruyor. Türkiye Kupası'nda 32 maçta 15 gol atan Alex, takımının bu kupada da en çok oynayan ve en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. -4. KEZ İMZA ATACAK- Fenerbahçe ile 2 yıllık yeniden anlaşan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takıma 4. kez imza atacak. Sarı-lacivertli takıma geldiği 2004 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayan Alex, 2007 yılında sözleşmesini 2 yıl uzatmıştı. Brezilyalı futbolcu, 2009 yılında sözleşmesi sona ermeden 22 Ocak'ta 2 yıl daha sözleşme imzaladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alex, bu yıl da Şubat ayında Fenerbahçe ile 2 yıl daha anlaştı. Öte yandan Alex, bu sezon ligde 13 golle, Kardemir Karabüksporlu Emenike ile birlikte en çok gol atan futbolcu unvanını paylaşıyor.