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Spor

Alex: Türklerin tutkusu inanılmaz

Gençlerbirliği maçında klasını konuşturarak takımını sırtlayan F.Bahçe Kaptanı Alex de Souza, Türkiye’de ligin, belli başlı Avrupa ligleri kadar popüler olmad

23 Eylül 2008 03:00



Gençlerbirliği maçında klasını konuşturarak takımını sırtlayan F.Bahçe Kaptanı Alex de Souza, Türkiye’de ligin, belli başlı Avrupa ligleri kadar popüler olmadığını ancak Türk taraftarların futbola tutkusunun inanılmaz olduğunu söyledi.

FIFA’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan ve bu açıklamalarına kulübün resmi internet sitesinde de yer verilen Alex, Türkiye’de futbola olan ilgiyi dile getirdi.

Sambacı, "Türk taraftarların futbola tutkusu inanılmaz. Türkiye’de, benim beklentilerimin çok üzerinde bir tutku var futbola. Burada futbol, birçok şeyden çok daha önemli. Bunu anlatabilmek için Türk olmanız lazım. Brezilya’da da futbol çok önemlidir, ama Türklerin futbola tutkusunu daha önce hiçbir yerde görmedim" dedi. Alex, kariyerine nerede nokta koymak istediği şeklindeki soruya, "Şüphe yok ki Coritiba’da son vermek istiyorum. Kontratım bittikten sonra birçok gelişme olabilir" yanıtını verdi. Scolari’nin 2002 Dünya Kupası’nda kendisini Brezilya Milli Takımı’na çağırmadığı için üzgün olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Halen, milli takımda yer alacak kadar iyi oynadığıma inanıyorum. Tekrar milli takımda oynamaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.

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