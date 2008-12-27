Alex Türk olacak

Fenerbahçe büyük bir bombayı patlatmak üzere.. 2004 yılında Türkiye'ye gelen ve o tarihten bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu önümüzdeki sezon ''Türk vatandaşı'' statüsünde forma giyecek..





Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alex Sarı-Lacivertli kulüple yeniden anlaşmanın yollarını ararken, imza atması durumunda 20 Haziran 2009 tarihi itibariyle Türkiye'de 5 yılını dolduracağı için önümüzdeki sezondan itibaren ''Türk vatandaşı statüsünde'' oynayabilecek.



Ancak Alex daha önce Brezilya Milli Takımı forması giydiği için A Milli Takımımız'da oynayamayacak..



Fenerbahçe Yönetimi, Alex'in önümüzdeki sezon Türk olması durumunda ise bu futbolcuyla yeniden anlaşma sağlarsa yerine yabancı bir futbolcu transfer edebilecek..



Alex'in Türk isminin ise ''Ali'' olacağı öğrenildi..



Bilidiği gibi bu sezon başı Trabzonspor'un Gine'li oyuncusu İbrahima Yattara 5 yıldır ülkemizde top koşturduğu için Türk Vatandaşlığı'na geçmişti.. Yattara'nın da önümüzde sezon Türk vatandaşı olarak forma giymesi bekleniyor.



