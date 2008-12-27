T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex Türk olacak

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu önümüzdeki sezon ''Türk vatandaşı'' statüsünde forma giyecek..

27 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçe büyük bir bombayı patlatmak üzere.. 2004 yılında Türkiye'ye gelen ve o tarihten bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu önümüzdeki sezon ''Türk vatandaşı'' statüsünde forma giyecek..


Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alex Sarı-Lacivertli kulüple yeniden anlaşmanın yollarını ararken, imza atması durumunda 20 Haziran 2009 tarihi itibariyle Türkiye'de 5 yılını dolduracağı için önümüzdeki sezondan itibaren ''Türk vatandaşı statüsünde'' oynayabilecek.

Ancak Alex daha önce Brezilya Milli Takımı forması giydiği için A Milli Takımımız'da oynayamayacak..

Fenerbahçe Yönetimi, Alex'in önümüzdeki sezon Türk olması durumunda ise bu futbolcuyla yeniden anlaşma sağlarsa yerine yabancı bir futbolcu transfer edebilecek..

Alex'in Türk isminin ise ''Ali'' olacağı öğrenildi..

Bilidiği gibi bu sezon başı Trabzonspor'un Gine'li oyuncusu İbrahima Yattara 5 yıldır ülkemizde top koşturduğu için Türk Vatandaşlığı'na geçmişti.. Yattara'nın da önümüzde sezon Türk vatandaşı olarak forma giymesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24