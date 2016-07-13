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Spor

Alex Telles resmen Porto'da

Porto, 6.5 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 10 pay verecek

13 Temmuz 2016 03:19

Galatasaray’ın Brezilyalı sol beki Alex Telles’in Portekiz ekibi Porto’ya transferi resmen tamamlandı. Galatasaray, Porto’nun Telles için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde Porto’nun Telles için Galatasaray’a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Brezilyalı oyuncunun sonraki satışından %10 pay vereceği bilgisi yer aldı.

İşte Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan Alex Nicolao Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Porto'ya transfer olan oyuncusa resmi twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

 

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