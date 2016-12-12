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Spor

Alex Telles Porto'da parladı

Brezilyalı sol bek Alex Telles, bu sezon Porto'da tüm maçlara ilk 11'de başladı

12 Aralık 2016 12:42

Sezon başında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles, Portekiz ekibinde 20 maçta yaptığı 3 asistle takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Galatasaray formasıyla, 2 sezonda toplamda 57 resmi maç oynayan Alex Telles; 3 asist yapabilmişti. Brezilya'lı sol bek aynı sayıya Porto'ya 20 maç sonunda ulaştı.

futbolarena'nın haberine göre; yeni kulübünde oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan başarılı sol bek, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Alex Telles, geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyerken; toplamda 22 maça çıkmış ve 2 asist yapmıştı.
 

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