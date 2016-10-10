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Spor

Alex Telles İtalya forması giyebilir

Porto forması giyen Alex Telles, Brezilya ve İtalya pasaportuna sahip

10 Ekim 2016 14:13

İtalya Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles için harekete geçti. 

İtalya Futbol Federasyonu’ndan sürpriz bir adım geldi. Inter'de bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında Galatasaray’dan Porto’ya transfer olan Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles için İtalya çalışmalara başladı.

Sözcü'nün haberine göre; çift pasaporta sahip olan 23 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı’nda forma giymediği için doğduğundan bu yana sahip olduğu İtalya pasaportu sayesinde Gök Mavililer’in formasını giyebilir.

 

"Telles'in mutlu olacağına eminim"

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Telles’in menajeri Fernando Otto, “Federasyon benimle iletişime geçmedi. Oyuncumla da geçip geçmediğini bilmiyorum” dedi. Otto, “Telles’in bu durumdan mutlu olacağına eminim. Büyük İtalyan fubolcuların veya pasaporta sahip olan isimlerin rüyasında milli takımın formasını giymek vardır” diye konuştu.

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