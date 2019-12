-ALEX TEKLİFLERE AÇIK MADRİD (A.A) - 11.01.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex, internetteki resmi sitesinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendireceğini duyurdu. "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve bu sır değil" diyen Alex, kulübüne duyduğu saygı ve sevgiden dolayı ilk olarak Fenerbahçe ile görüşmeyi denediğini, ancak bu zamana kadar sonuç alamadığını dile getirdi. Bu zamana kadar dışarıdan getirilen tekliflerle hiç ilgilenmediğini ve kasım ayı sonunda Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak henüz bir şey çıkmadığını kaydeden Alex, "Şimdi işler biraz değişti. Fenerbahçe ile görüşmemden bu yana iki ay geçti ve geleceğime ilişkin hiçbir şey konuşmadık. Her şey hızlı geçiyor ve mayıs sonunda ne olacağını düşünmem gerekiyor. Henüz kafamda hiçbir şey yok, hiçbir şeye karar vermedim. Fener ile konuşmadım ve diğer menajerler bana geldiğinde (şu an zamanı değil) dedim. Ama bugünden itibaren gelen somut teklifleri dinleyip, ailem ve benim için iyi olanı değerlendireceğim. 5 ay çok hızlı geçiyor ve futbol çok dinamik, gideceği yere kadar gitsin diye düşünemem" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolu, "Karar verdiğimde sizinle paylaşacağım. O zamana kadar okuduğunuz veya duyduğunuz her şey spekülasyondur" diye de kendisini takip eden futbolseverlere mesaj gönderdi. Alex ayrıca sezonun ikinci yarısı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Şampiyonluğu düşlemek için ilk yarıdaki hatalarımızı aza indirmeliyiz" dedi. 4 Ocak'tan itibaren hazırlık çalışmalarına başladıklarını ve "çok sert" geçtiğini kaydeden Alex, "Hedefimiz, şu anda iyi bir avantaja sahip olan Trabzonspor'dan yana olan farkı kapatmak" diye yazdı. İlk yarıdaki performansını ikinci yarıda da göstermeyi umduğunu dile getiren Alex, "Biliyorum ki zor ama bunun için çalışıyorum. 100 golü geçmeyi başardım ve beklenen 3 bininci golü atma mutluluğunu yaşadım. Benim için iyi geçti. Ama futbolda her şeyin çok hızlı değiştiğinin farkındayım. Bu yüzden, fiziğimi korumak ve bir şekilde takıma katkı sağlamak için her gün çok güçlü çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı.