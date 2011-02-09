-ALEX TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, dayanıklılık koşusunun ardından, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı. Milli takımlarda bulunan Yobo, Dia, Stoch, Niang, Andre Santos ile (A) Milli Futbol Takımı'nda bulunan kaleciler Volkan ve Mert ile Emre ve Gökhan yer almadı. Soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan kaptan Alex bu akşamki çalışmada yer aldı. Çalışmalarını bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde sürdüren Uğur'a da yine takımdan ayrı program uygulandı. Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.