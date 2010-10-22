-ALEX TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Alex de takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra top kapma çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe'nin bugünkü idmanına tedavisini ülkesinde sürdüren Daniel Güiza, sol ayağından ameliyat olmak için Almanya'ya giden Özer Hurmacı, 19 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda bulunan Gökay Iravul, Okan Alkan ve Berk Elitez ile tedavisine devam edilen Selçuk Şahin katılmadı. Sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanını kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanlar Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli de izledi. Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.