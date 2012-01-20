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Spor

Alex, takımda İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2012 22:45

-Alex, takımda İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.  Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, FB Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5-2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.  Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Alex de Souza, takıma katıldı.  Sezer Öztürk, Selçuk Şahin ve Semih Şentürk tedavi ve çalışmalarını salonda sürdürürken, Serdar Kesimal bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile sahada yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Afrika Uluslar Kupası maçları için Senegal Milli Takımı'na giden Issiar Dia çalışmalarda yer almadı. Bu antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

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