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Spor

Alex takıma değer katıyor

Brezilyalı Globoesporte gazetesi Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın kariyerinin 800. maçına çıkmasına geniş yer ayırdı.

10 Mart 2009 02:00


Brezilyalı Globoesporte gazetesi Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın kariyerinin 800. maçına çıkmasına geniş yer ayırdı.

Gazete, "Alex kariyerinin 800. maçını zaferle tamamladı" başlığını kullandığı haberde, "Alex bu pazar çıktığı futbol hayatının 800. maçında stiliyle göz kamaştırdı" ifadelerine yer verdi. Yıldız futbolcunun 14 yıl önce Coritiba'da başlayan futbol hayatının başarılarla devam ettiğini vurgulayan gazete, yıldız futbolcunun takımına değer kattığını yazdı.

Gazete ayrıca Alex'in "Asla bulunduğum yere geleceğimi hayal etmemiştim. Bugün, geriye bakınca görüyorum ki çok büyük ekiplerde ve Brezilya milli takımında oynama şansı elde ettiğim için gururluyum. 800 rakamına ulaşmak benim için gerçekten büyük keyif. Ama kariyerimin başlangıcında asla bu rakama ulaşabileceğimi hayal bile edemezdim" sözlerine de yer vererek oyuncunun 14 yıllık başarı istatistiğini de yayınladı. Alex'in başarı tablosu şöyle:

Coritiba - 124 maç 32 gol

Palmeiras - 241 maç, 78 gol

Flamengo - 12 maç, 3 gol

Cruzeiro - 121 maç, 64 gol

Parma - 5 maç, 2 gols

Fenerbahçe - 228 maç, 108 gol

Brezilya milli takımı 68 maç 20 gol

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