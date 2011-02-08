-ALEX SÖZLEŞME YENİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, sarı-lacivertli kulüple yarın sözleşme yenileyecek. Fenerbahçe ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan olan Alex ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2 yıllığına daha anlaşıldığı duyurulmuştu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki basın toplantı odasında saat 12.00'de düzenlenecek imza töreninde Alex, kendisini iki yıllığına daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak.