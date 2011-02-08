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Spor

ALEX SÖZLEŞME YENİLİYOR İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-ALEX SÖZLEŞME YENİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, sarı-lacivertli kulüple yarın sözleşme yenileyecek.  Fenerbahçe ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan olan Alex ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2 yıllığına daha anlaşıldığı duyurulmuştu.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki basın toplantı odasında saat 12.00'de düzenlenecek imza töreninde Alex, kendisini iki yıllığına daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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