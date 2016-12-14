Alex Song'la anlaşma tamam!

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan Osmanlıspor, yıldız transferi için harekete geçti. Mor-sarılılar, Zürih maçını tribünden izleyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Alex Song’la her konuda anlaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta Olimpiakos ile kozlarını paylaşacak olan Başkent ekibi kadrosunu güçlendirmek için flaş isimlere yöneldi.

Tribünde maçı izleyerek menajeriyle birlikte yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Song, düşünmek için zaman istemişti.



Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Süper Lig ve kulüp hakkında bilgiler topladıktan sonra kararını verdiği ve Osmanlıspor’a ‘evet’ yanıtı gönderdiği öğrenildi.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Bu gelişme üzerine Song’la 3 yıllık bir sözleşme üzerinden el sıkıştığı öğrenilen Osmanlısporlu idarecilerin Rubin Kazan’la bonservis şartlarını görüşmek üzere harekete geçtiği ifade edildi.

Gökdeniz aracı oldu

Bu sezon yalnızca 9 maçta forma giyen ve Rus ekibinde mutlu olmadığı ifade edilen Song’u, Kazan’ın da uygun bir bedelle satmaya sıcak baktığı konuşuluyor.



Song’un transferinin perde arkasında ise Osmanlıspor’da yardımcı hoca olarak çalışan Hüseyin Cimşir var.



Gökdeniz Karadeniz ile eski takım arkadaşı olan Cimşir’in, Rubin Kazan’ın efsane oyuncusu olan Gökdeniz ile bu transfer hakkında sıkça görüştüğü ve Gökdeniz’in Alex Song’u ikna hususunda başrol oynadığı ifade ediliyor.