Alex pazartesi günü son kez konuşacak

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alex, twitter hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü son kez basın karşısına çıkacağını duyurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı yıldız Alex de Souza, pazartesi günü saat 14:00'de basın karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz haftada damga vuran Fenerbahçe ve Alex de Souza gündemi son olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tercüman Samet Güzel ile düzenlediği mini basın toplantısının ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

Brezilyalı yıldız twitter'dan yaptığı açıklama ile Pazartesi günü saat 14:00'de Marriot otelde basın toplantısı gerçekleştireceğini ve son kez basın karşısına çıkacağını açıkladı.