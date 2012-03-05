'Alex sarı kartı bilerek gördü'

T24- Maçın hakemi Tolga Özkalfa, Alex’in bilerek sarı kart gördüğünü açık bir şekilde kenara söylüyor. PFDK hakemlerin savunmasını mutlaka alacaktır. Madde 38: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı kart veya kırmızı kart gören futbolcuya 2 müsabakadan men cezası verilir.



FIFA kokartlı eski hakemlerimizden Selçuk Dereli, Milliyet Gazetesi’ndeki dünkü yazısında ve twitter’da ortaya attığı bir iddia ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi:

- F.Bahçe-G.Birliği maçını tekrar izledim. Hakem Tolga Özkalfa, Alex’in bilerek sarı kart gördüğünü açık bir şekilde kenara söylüyor.

Dereli bu mesajın hemen ardından da şunları yazdı;

- PFDK (Profesyonel Disiplin Kurulu) hakemlerin savunmasını mutlaka alacaktır.

- Oyuncunun bilerek kart gördüğünü sadece ben değil maçın hakemi söylüyor kenara. İzlerseniz görürsünüz.

- Madde 38: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı kart veya kırmızı kart gören futbolcuya 2 müsabakadan men cezası verilir.

- Hakem eğer raporuna yazmadıysa bile, Disiplin Müfettişi raporu sevk ederken hem sarı karttan, hem de 38. maddeden sevk ediyorum diyebilir.

G.Saray derbisinde oynamayacak mı?

Dereli'nin değindiği olay görüntülerde şöyle; karşılaşmanın 61’inci dakikasında Kaptan Alex, Gençlerbirliği oyuncusu Aykut’la girdiği bir diyalog sonrası kart görüyor.

Hakem Tolga Özkalfa, bu karta itiraz için kendisine doğru yönelen başta Emre Belözoğlu olmak üzere sarı lacivertli oyunculara “Bilerek gördü, bilerek gördü” diyor.

Hakem Tolga Özkalfa’nın Fenerbahçeli oyunculara söylediklerini raporuna yazıp yazmadığı belli değil.

Eğer raporuna yazdıysa bu sezon başında değişen kurallara göre, “Bir sonraki müsabakayı düşünerek kart gördüğü için” İki maç ceza alması gündemde.

Bu da Brezilyalı yıldızın Galatasaray derbisinde oynamaması anlamına geliyor.

Sınırdaki 6 isimden 3’ü temizledi

Hakem Özkalfa’nın bu hareketi, dudak okuma tekniği ile çözüldü. Özkalfa’nın bu olayı raporuna yazmadığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de sarı kart sınırında olan 6 futbolcu vardı. Gençlerbirliği maçında Cristian, Alex ve Serdar Kesimal da sarı kart görüp cezalı duruma düştüler ve G.Saray maçı öncesi oynamama riskini ortadan kaldırdılar. Mehmet Topuz ve Gökhan Gönül kart görmediler. Orhan Şam ise bu maçta oynamadı.

Uilenberg uyarmıştı

Devre arası yapılan hakem seminerinwde bir konuşma yapan UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg hakemlere, “Kasıtlı kart görmeye yönelik şüphe duyuyorsanız, bunu Disiplin Komitesi’ne ayrı bir raporla iletmeniz gerekiyor. Centilmenlik dışı bu davranışları kabul etmiyoruz” demişti.

38. madde ne diyor

Bilinçli kart görme: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören oyuncuya iki müsabakadan men cezası verilir.