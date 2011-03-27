Alex: Şampiyonluk son haftaya kalabilir

T24 - Fenerbahçe'nin süper starı Alex de Souza, Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir performans sergileyeceğini düşünmediğini belirterek, "Bu sene şampiyonluk son maça kalabilir" yorumunu yaptı.





Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı Alex de Souza, NTV ve NTV Spor’dan ortak yayınlanan % 100 Futbol Özel programında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay’ın sorularını yanıtladı.



"Maç maç önümüze bakmalıyız"

Şampiyonluk yarışında maç maç önlerine bakmaları gerektiğinin altını çizen yıldız oyuncu, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa giden takımlar böyle düşünmediği sürece sıkıntı yaşayabilirler gibi geliyor bana. Bizim için en önemli maç şu anda Bursaspor karşılaşması... Trabzonspor da Konyaspor’la karşılaşıyor. Rakiplerinin ligdeki konumuna bakıldığında onlar için kolay bir maç gibi gözüküyor, ancak kolay bir maç olmayacaktır diye düşünüyorum. Bizim için önemli olan maç maç düşünmek. Şampiyonluk bu sezon da son haftaya kalabilir" dedi.



"Geleceğe yönelik net bir fikrim yok"

Türk halkına kendisine gösterdiği misafirperverlikten dolayı minnettarlık duyduğunu ve geleceğe yönelik net fikri olmadığını dile getiren Alex, “İnsanların kafasındaki Alex imajını düşündüğüm zaman, ben kendimi o imajda, o kadar yüksete göremiyorum. Ben planlarımı içinde bulunduğum an için yaparım. Anı yaşamak benim adıma daha mantıklı geliyor. Şu anda geleceğe dönük planlar yapmıyorum. Sizin ya da diğer insanların bana yönelik beklentileri olduğu gibi, aynı zamanda kendi ülkemde de insanların benden beklentileri var. Geleceğe yönelik ciddi bir karar vermeden önce bunların hepsini düşünüp öyle karar vermem gerekiyor. Bu yüzden şu anda geleceğe yönelik net bir fikir yok aklımda” dedi.



"Türkiye'ye gelmeden önce bu noktaya geleceğimi hayal edemiyordum"

Türkiye’ye gelmeden önce burada bu kadar uzun zaman kalacağını düşünmediğini belirten yıldız oyuncu, "Fenerbahçe 2003 yılında beni transfer etmek istemişti. Fakat o zaman ben sarı lacivertlilerle transfer görüşmesi yapmamıştım. Eşim hamileydi ve hamile kalmadan önce iki tane sıkıntılı hamilelik dönemi geçirmişti ve çocuklarımızı kaybetmiştik. Bu nedenle Brezilya’dan ayrılmak kafamızda yoktu. Bu teklifi o yüzden reddettik. Fakat Fenerbahçe 6 ay boyunca transfer konusunda ısrarlı etti. Biz de kulüp hakkında bilgiler almaya başladık. Buraya gelmeden önce Türk futbolu hakkında fazla bir bilgim yoktu. Sadece kafamda bir düşünce vardı. Şu ana kadar başarılıyıdım, bundan sonra da başarılı olmalıyım düşüncesiyle buraya geldim. Fakat bu noktalara erişeceğimi buraya gelmeden önce hayal edemiyordum" diye konuştu.



"Gidecekleri takımın hocalarıyla konuşmalarını öneriyorum"

Türkiye’deki kültürün normal hayat ve futbol açısından kendi ülkesinden farklı olduğunu belirten tecrübeli isim, “Buraya gelecek oyunculara, ‘önce geleceğin takımın hocasıyla konuş, senden ne bekliyorlar, kafasında düşündüğü takım nasıl, bunlar hakkında bilgi al’ öyle buraya gel diyorum. Çünkü o kadar fazla kaliteli oyuncu var ki, buraya geliyorlar, fakat kalitelerini gösteremeden gidiyorlar. İşte bunu engellemenin yolu da, gittiğiniz yerin gerek yaşamsal kültürü gerekse geleceğiniz takım hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor” dedi.



"Alışık olmadığım bir sistemde kendime yer yarattım"

Brezilya’da oynadığı tarzın daha çok hoşuna gittiğini belirten Alex, “Ben Türkiye’ye geldiğimden beri, değişik bir sistemle oynamadık. Alışık olmadığım bir sistemde kendime yer yarattım. Bu da nasıl oldu, lig başlangıcı Christoph Daum döneminde Van Hooijdonk sakatlandıktan sonra orta sahadaki 4’lü, 5’lü de bana yer olması gerekiyordu. Ben orada kendime yer yarattım” şeklinde konuştu.



"Forvet değil, ortasaha oyuncusuyum"

Çok fazla gol atmasına rağmen forvet değil orta saha oyuncusu olduğunun altını çizen Brezilyalı oyuncu, “Her zaman orta saha oyuncusu oldum. 60 ya da 65 kez Brezilya Milli Takımı’na çağrıldım, ilk 11 çıktığım maçalara bakarsak 49’u buldum ve 22 gol kaydettim” dedi.



"En iyi Türk futbolcu Selçuk İnan"

Trabzonspor’un milli futbolcusu Selçuk İnan’ın Türkiye Ligi’nde forma giyen en iyi Türk futbolcu olduğunu düşündüğünü belirten Alex; ligimizdeki en iyi yabancı oyuncunun Jaja, gelmiş geçmiş 1 numaralı futbolcunun ise Zico olduğunu söyledi.



