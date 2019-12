-ALEX ŞAMPİYONLUK İÇİN 5 ADAY GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, 2011-2012 sezonunun geçen sezondan daha zorlu olacağını belirterek, ''Bu sene şampiyon adayı 5 takım var'' dedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan sonra basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı futbolcu, şampiyon oldukları geçen sezonun ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş için pek olumlu geçmediğini belirterek, ''Galatasaray istediği gibi sezon geçiremedi. Beşiktaş kötü başlamasına rağmen iyi bitirdi, fakat onlar için de yeterli olmadı'' diye konuştu. Yeni sezonda kendileriyle birlikte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor olmak üzere 5 takımın muhtemel şampiyon adayı olduğunu vurgulayan Alex, şöyle devam etti: ''Son şampiyon olarak çalışmalarımıza başladık. Sezon başları sıkı çalışmaların olduğu zamanlar oluyor. Kaslar da tatilden çıkıyor, bir anda çalışıyoruz daha fazla acılı oluyor. Fedakarlık gerektiren zamanlar. Bu dönemin önemimi biliyoruz. Bir aylık hazırlık döneminde Beşiktaş ile yapacağımız Süper Kupa maçına kadar hazır duruma geleceğiz. Önümüzdeki sezon da olumlu, başarılarla dolu bir sezon olacağını yürekten inanıyorum.'' -''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRKİYEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ''- Alex de Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edeceklerine dikkati çekerek, ''Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Ligi şampiyonu olarak Türkiyemizi temsil edeceğiz. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ligde şampiyonluk yarışı da zorlu olacak. Son şampiyon olarak maçlarımıza çıkacağız. Bu da bizim adına olumlu noktalardan biri'' ifadelerini kullandı. -''İYİ OYUNCULARIN KAPILARI FENERBAHÇE İÇİN AÇIKTIR''- Alex de Souza, transferlerle ilgili bir soru üzerine, ''Fenerbahçe gibi bir takıma iyi oyuncuların kapıları her zaman açıktır. Kadrosunda bulundurduğu iyi oyuncularla yoluna devam edecektir'' dedi. Transferler konusunda konuşmak istemeyen Brezilyalı futbolcu, bu konunun teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulunu ilgilendirdiğini söyledi. Alex, Zico dönemindeki kadroyla şimdiki kadroyu mukayese etmesi konusundaki bir soru üzerine ise şunları kaydetti: ''Karşılaştırma yapmak doğru değil. Takım içindeki oyuncular, başımızdaki kişinin neler yapmak istediğiyle değişen bir durum. Zico döneminde hocamızın isteğine göre yapılıyordu. Geçen sene takım kuruldu, Aykut hoca kafasındaki oyun şablonunu bize anlattı. Antalya kampından sonra çıkışa geçtik ve şampiyon olduk. Her hocanın kendi oyun anlayışı vardır. Ona göre oyuncularını seçerler. Karşılaştırma yapmak doğru değil.'' -YENİ TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ- Alex, yeni transferler Emenike, Sezer, Orhan ve Serdal ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Transfer edilen oyuncuların kendi takımlarında başarılı performans sergilediklerini anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Emenike Karabük'te kalitesini ortaya koydu, iyi bir sezon geçirerek bize geldi. Sezer de aynı şekilde Eskişehirspor'da gayet güzel performans gösterdi. Serdar Kesimal Kayseri'de olumlu, güzel sezon geçirdi. Orhan ise Ankara takımlarında geçirdiği güzel sezonlarından sonra hak ettiği yerde'' şeklinde konuştu. Bir soru üzerine, yeni sezondaki oyun şablonu hakkında yorum yapmasının doğru olmadığını belirten Alex, görevinin, teknik direktörünün kendisinden istediği şeyleri sahada uygulamak olduğunu vurguladı. -''BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''- Alex, Brezilya Milli Takımı'na seçilmemesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: ''Milli takım konusu beni zamanında oldukça fazla rahatsız etmişti, ama şu anda rahatsız etmiyor. Yürekten söylüyorum, milli takımda oynamayı hak etiğimi düşünüyorum. Şu anda Brezilya ile Copa Amerika'da oynayabilirdim, ama milli takıma seçilme konusu hocanın elinde. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Mano Menezes kendi kadrosunu yapıyor. Belki de 2014'te Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nı düşünüyor. Ben 36 yaşında olacağım. 36 yaşında Dünya Kupası'nda oynamamam zor görünüyor. Şu anda ülkemin başarılı olmasını istiyorum. Takım arkadaşım Andre Santos'un ve daha önce beraber oynadığım arkadaşlarımın Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olmasını istiyorum.''