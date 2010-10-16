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Spor

ALEX SAKATLANDI İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2010 16:50

-ALEX SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Fenerbahçe'de sakat futbolcular kervanına Alex de Souza da katıldı. Fenerbahçe'nin dün yaptığı idmandan sonra ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun, yapılan kontrolde sol arka alt adale grubunda yırtık tespit edildiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bugün basına kapalı yapılan antrenmanına çıkmayan Alex'in 18 Ekim Pazartesi oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Brezilyalı yıldızın Galatasaray ile gelecek hafta yapılacak derbi maça yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.

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