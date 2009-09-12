Alex sahalara nasıl erken dönebildi?

Karşılaşmalarda sakatlanan futbolcuları, alanında ihtisas yapmış doktorların uyguladığı tedaviler ayağa kaldırıyor.

Sabah gazetesinni haberine göre, Roberto Carlos, Deivid, Özer, Deniz ve son olarak Alex'in sahalara erken dönmesinin sebebi, enjeksiyon uzmanı Doktor Ertuğrul Karanlık. Sion maçı öncesi basın toplantısı yapan Daum'a, Alex'in durumu sorulduğunda Alman hoca "Manisa maçına yetişirse sürpriz olur" yanıtını vermişti. Semih'in son dakika golüyle kazanılan bu maçta 90 dakika sahada yer alan Alex maçın kahramanlarından biri olmuştu. Alex örneğinde olduğu gibi Roberto Carlos, Deivid, Özer ve Deniz Barış da bu sezon sürpriz şekilde hızla sakatlığı atlatan isimlerden bazıları olmuş ve herkesi şaşırtmışlardı.

Kulübede yer alamıyor

Peki neydi bu ani iyileşmelerin sırrı? Konuyu araştırdığımızda karşımıza sarı-lacivertlilerde bu sezon göreve başlayan doktor Ertuğrul Karanlık karşımıza çıktı. Sporcu sakatlıkları üzerine Almanya'da eğitimini tamamlayan Karanlık'ın özel ihtisas alanı enjeksiyon... Doktorun iğne ile yapılan tedavilerdeki özel eğitimi, bu isimlerin hızlı iyileşmesinde başrol oynuyor. Oysa aldığı diploma Türkiye'de geçerli olmadığı için henüz kulübede yer alamayan Ertuğrul Karanlık'ın yerine saha kenarında doktor Asım Baykan sezon başından beri görev yapıyor. Ancak Karanlık, Christoph Daum ve ekibinin başkahramanlarından biri ve sezon başından beri yaptığı tedavilerle de tüm takımın güvenoyunu almış bir isim. Zaten Alman teknik adam da, sezon başından bu yana yaptığı açıklamalarda, sakatlarla ilgili söylediği her sözün ardından sağlık ekibine teşekkür ederek, bu başarıyı övmeyi ihmal etmiyor.