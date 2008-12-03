T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex rotayı çizdi!..

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, "Bundan sonra artık şampiyonluk için mücadele ediyoruz" dedi.

03 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Beşiktaş derbisinde elde ettikleri galibiyetle üst sıralarla olan puan farkını azalttıklarını belirterek, "Bundan sonra artık şampiyonluk için mücadele ediyoruz" dedi.

Kendisine ait "www.alex10.com.br" adresli internet sitesinde yaptığı açıklamada derbi galibiyetinin önemini vurgulayan Alex, "Beşiktaş'ı evimizde yenerek liderle aramızdaki farkı azalttık. Böylece kötü başladığımız bu sezonki kayıplarımızı telafi etmiş olduk. Bundan sonra artık şampiyonluk için mücadele ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

Beşiktaş maçını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Çok güzel bir karşılaşma oldu, bazı kısımlarında farka gitme şansları yakaladık ancak birçoğunu değerlendiremedik" dedi.

Kadıköy'deki maçlarda iyi olduklarını, ancak deplasmanlarda kötü oynadıklarını ifade eden Fenerbahçeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Evimizde oynadığımız maçlarda iyiyiz, ancak artık deplasmanlarda da galibiyet almamız gerekiyor. Maalesef şu anki deplasman karnemiz çok kötü. Derbilerden galibiyet almak çok önemlidir, özellikle bu galibiyetler takıma moral motivasyon açısından inanılmaz kıymetlidir. Artık bu moralle önümüzdeki maçlardan galibiyet almamız ve sonunda liderliğe yükselmemiz gerekiyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24