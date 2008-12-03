Alex rotayı çizdi!..

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Beşiktaş derbisinde elde ettikleri galibiyetle üst sıralarla olan puan farkını azalttıklarını belirterek, "Bundan sonra artık şampiyonluk için mücadele ediyoruz" dedi.



Kendisine ait "www.alex10.com.br" adresli internet sitesinde yaptığı açıklamada derbi galibiyetinin önemini vurgulayan Alex, "Beşiktaş'ı evimizde yenerek liderle aramızdaki farkı azalttık. Böylece kötü başladığımız bu sezonki kayıplarımızı telafi etmiş olduk. Bundan sonra artık şampiyonluk için mücadele ediyoruz" görüşünü dile getirdi.



Beşiktaş maçını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Çok güzel bir karşılaşma oldu, bazı kısımlarında farka gitme şansları yakaladık ancak birçoğunu değerlendiremedik" dedi.



Kadıköy'deki maçlarda iyi olduklarını, ancak deplasmanlarda kötü oynadıklarını ifade eden Fenerbahçeli futbolcu, şunları kaydetti:



"Evimizde oynadığımız maçlarda iyiyiz, ancak artık deplasmanlarda da galibiyet almamız gerekiyor. Maalesef şu anki deplasman karnemiz çok kötü. Derbilerden galibiyet almak çok önemlidir, özellikle bu galibiyetler takıma moral motivasyon açısından inanılmaz kıymetlidir. Artık bu moralle önümüzdeki maçlardan galibiyet almamız ve sonunda liderliğe yükselmemiz gerekiyor."

