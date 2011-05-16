-ALEX, REKORLARI KILPAYI KAÇIRDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 6-0 yenerek son haftaya averajla lider girdiği maçta 5 gol atan takım kaptanı Alex de Souza, lig tarihinin iki ayrı rekoruna ortak olmayı kılpayı kaçırdı. Brezilyalı futbolcu, Tanju Çolak'a ait bir maçta en çok gol atan futbolcu ve Zafer Tüzün'e ait bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu rekorlarına ortak olmaya çok yaklaştı, ancak birer golle ulaşamadı. Bu yıl 53. sezonunu geçiren lig tarihinde bir maçta en çok gol atma rekoru 6 golle Tanju Çolak'a ait. Tanju Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri havalandırdı. Bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu rekoru ise 4 kezle Zafer Tüzün'ün. 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi. Bu arada, müsabakada 3'ü penaltıdan olmak üzere toplam 5 kez fileleri havalandıran Alex, gol sayısını 27'ye çıkararak, son hafta öncesi ''Gol krallığı'' yarışmasında açık ara öne geçerek Türkiye'de iki ayrı sezonda gol kralı olan ilk yabancı futbolcu unvanına ise çok yaklaştı.