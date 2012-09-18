T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex: Para pul istemem, gideyim

Alex, Başkan Yıldırım'a, 'Benim parada pulda gözüm yok. Bu sezonki paramı da istemiyorum. Bırakın gideyim' dediği öne sürüldü

18 Eylül 2012 14:12

Fenerbahçe kaptanı Alex'in, Aykut Kocaman'la yaşadığı kriz sonrası, başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede "Para pul istemem, bırakın gideyim" dediği iddia edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Fenerbahçe kaptanı Alex, 27 Ağustos'ta Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmü, zirvenin ardından 'kriz çözüldü' açıklaması yapılmıştı.

Zirvenin perde arkasına ilişkin haber, Takvim gazetesinde Tunç Özgen imzasıyla yer aldı.

Alınan bilgiye göe Alex, Başkan Yıldırım'a, "Benim parada pulda gözüm yok. Bu sezonki paramı da istemiyorum. Bırakın gideyim" ifadesini kullandı.

Bu sözler karşısında şok olan Aziz Yıldırım, "Bunu aklından sil. Sen şu an gidersen taraftar bizi topa tutar. Hatta biz senin sözleşmeni 1 yıl daha uzatmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Fakat kararlı olan Alex'in son sözü ortamda buz gibi bir hava estirdi: "Şu anda burada kalıyorum. Ama sezon bitsin, 1 saniye bile durmayacağım."


Tam 14 teklif var


Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Alex'e ABD'den tam 8 takımın transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Sambacı'yı ayrıca ülkesi Brezilya'dan 2, Avrupa'dan da 4 takım istiyor. Alex, eşi Dianne ile görüşerek kesin kararını verecek.

ETİKETLER

alexfenerbahçeaykut kocamanaziz yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24