Alex: Para pul istemem, gideyim

Fenerbahçe kaptanı Alex'in, Aykut Kocaman'la yaşadığı kriz sonrası, başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede "Para pul istemem, bırakın gideyim" dediği iddia edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Fenerbahçe kaptanı Alex, 27 Ağustos'ta Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmü, zirvenin ardından 'kriz çözüldü' açıklaması yapılmıştı.

Zirvenin perde arkasına ilişkin haber, Takvim gazetesinde Tunç Özgen imzasıyla yer aldı.

Alınan bilgiye göe Alex, Başkan Yıldırım'a, "Benim parada pulda gözüm yok. Bu sezonki paramı da istemiyorum. Bırakın gideyim" ifadesini kullandı.

Bu sözler karşısında şok olan Aziz Yıldırım, "Bunu aklından sil. Sen şu an gidersen taraftar bizi topa tutar. Hatta biz senin sözleşmeni 1 yıl daha uzatmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Fakat kararlı olan Alex'in son sözü ortamda buz gibi bir hava estirdi: "Şu anda burada kalıyorum. Ama sezon bitsin, 1 saniye bile durmayacağım."



Tam 14 teklif var



Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Alex'e ABD'den tam 8 takımın transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Sambacı'yı ayrıca ülkesi Brezilya'dan 2, Avrupa'dan da 4 takım istiyor. Alex, eşi Dianne ile görüşerek kesin kararını verecek.