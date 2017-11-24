Alex, öğretmenleri unutmadı

Futbol dünyasından \'Öğretmenler Günü\' paylaşımları

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, Öğretmenler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Atatürk\'ün fotoğrafını paylaşan Brezilyalı, fotoğrafın altına; \"En saygı duyulacak meslek. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler günü kutlu olsun\" notunu düştü.

FİKRET ORMAN

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Öğretmenler Günü\'nü unutmadı. Siyah-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Orman, \"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aslen öğretmen olan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere tüm emektar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutlarım\" dedi.

Spor camiasından paylaşım yapan isimler ve paylaşımları şöyle;

ARDA TURAN

Bir güne adı konmuş ancak verdikleri emekler ve gösterdikleri çabalar için her gün saygıyı ve teşekkürü hak ediyorlar. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

OLCAY ŞAHAN

Başta canım kızımın annesi güzel eşim olmak üzere dünyanın en kutsal mesleğini yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutlarım.

NURİ ŞAHİN

Sürekli değişen, dönüşen bu dünyaya donanımlı ve iyi insanlar yetiştirmek çok büyük hayranlık duyulacak bir iş. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

FENERBAHÇE

Gelecek nesillerimizi özveri ile yetiştiren, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

GALATASARAY

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

TFF

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1928 yılında \"Millet Mektepleri\'nin Başöğretmenliği\"ni kabul ettiği günün yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, emekli ve halen görevini yürütmekte olan tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz.

