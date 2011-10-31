-Alex ligde 2. kez kırmızı kart gördü İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yaptığı mücadelede kırmızı kart gören Alex de Souza, ligde 2. kırmızı kartını gördü. Maçın henüz 6. dakikasında rakibine dirsek attığı gerekçesiyle hakem Aytekin Durmaz'ın kırmızı kart ile oyun dışında bıraktığı Brezilyalı futbolcu, 2009-2010 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesindeki kırmızı kartının ardından ikinci kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu 2009-2010 sezonunun 23. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildiği maçın 79. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer olan, sarı-lacivertli formayla 8. sezonunu geçiren kaptan Alex, ligde bugüne kadar 35 sarı 2 de kırmızı kart aldı. Geçen sezon attığı 28 golle Süper Lig'de 2. kez ''Gol Kralı'' olan Alex, geçen sezonu sadece 2 sarı kartla tamamlayarak, centilmenliğiyle dikkat çekmişti. Alex'in Fenerbahçe'de sezon sezon lig maçlarındaki kart raporu şöyle: /* Sezon Sarı Kırmızı ------ ---- ------- 2004-05 5 - 2005-06 6 - 2006-07 6 - 2007-08 7 - 2008-09 3 - 2009-10 5 1 2010-11 2 - 2011-12 1 1 ------------------------- Toplam 35 2 */