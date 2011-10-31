T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex ligde 2. kez kırmızı kart gördü İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 23:00

-Alex ligde 2. kez kırmızı kart gördü İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yaptığı mücadelede kırmızı kart gören Alex de Souza, ligde 2. kırmızı kartını gördü. Maçın henüz 6. dakikasında rakibine dirsek attığı gerekçesiyle hakem Aytekin Durmaz'ın kırmızı kart ile oyun dışında bıraktığı Brezilyalı futbolcu, 2009-2010 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesindeki kırmızı kartının ardından ikinci kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu 2009-2010 sezonunun 23. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildiği maçın 79. dakikasında kırmızı kart görmüştü.   Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer olan, sarı-lacivertli formayla 8. sezonunu geçiren kaptan Alex, ligde bugüne kadar 35 sarı 2 de kırmızı kart aldı. Geçen sezon attığı 28 golle Süper Lig'de 2. kez ''Gol Kralı'' olan Alex, geçen sezonu sadece 2 sarı kartla tamamlayarak, centilmenliğiyle dikkat çekmişti. Alex'in Fenerbahçe'de sezon sezon lig maçlarındaki kart raporu şöyle: /* Sezon     Sarı    Kırmızı ------    ----    ------- 2004-05    5        - 2005-06    6        - 2006-07    6        - 2007-08    7        - 2008-09    3        - 2009-10    5        1 2010-11    2        - 2011-12    1        1 ------------------------- Toplam    35        2 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24