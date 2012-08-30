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Spor

Alex: 'Kulübün menfaatları için seni düşünmüyoruz' dediler

Brezilyalı yıldız, çok mutsuz olduğunu, bunun ilk nedeninin Aykut Kocaman’ın kendisiyle konuşmamasının olduğunu söyledi

30 Ağustos 2012 12:34

F.Bahçeli Alex de Souza, kulüpte Başkan Aziz Yıldırım'ın yüzüne bile bakmadığını söyledi. Alex "2014’de futbolu Fener’de bırakmak istediğimi söyledim. ‘Kulübün menfaatları için seni düşünmüyoruz’ yanıtı verdiler” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kaptanı Alex, yönetimin Twitter hesabından yorum yapmasını yasakladıktan sonra, bu kez özel bir iletişim ağı olan BlackBerry Messengar’dan taraftarlarla sohbet etti ve zehir zemberek yanıtlar verdi.

Brezilyalı yıldız, çok mutsuz olduğunu, bunun ilk nedeninin Aykut Kocaman’ın kendisiyle konuşmamasının olduğunu söyledi, “Hiçbir randevumu kabul etmiyor. Ama bunun arkasında Başkan da var” dedi. Alex, Başkan Aziz Yıldırım’la yaptıkları toplantının ayrıntılarını taraftarlara şöyle açıkladı:

“Tam 3.5 saat kulüpte kaldım. Başkan konuşurken yüzüme bakmadı, benimle konuşup konuşmadığı bile belli değildi.  2014’te futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğimi söyledim, ama Başkan, bana ‘Bu kadar uzun süre Fenerbahçe’de kalman olanaksız’ dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe’de kalmak için yıllık ücretimde indirim yapabileceğimi söyledim.  ‘Parayla bir ilgisi yok, kulübün menfaatları yüzünden seni düşünmüyoruz’ diye yanıt verdiler.”

Sarı-lacivertli futbolcu, Hooijdonk’la da konuştuğunda, kendisine de aynı yıldırma politikasını uyguladıklarını hatırlattığını da BB messenger platformunda açıkladı, “Kulüpteki toplantıda bana Hooijdonk ile konuşmanın yanlış olduğunu söylediler ve bu eski futbolcuyu sürekli kötülediler. Şu anda çok mutsuzum. Ne yapacağımı bilmiyorum” ifadesini kullandı.

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