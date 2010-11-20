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Spor

ALEX: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ İSTANBUL (A.A)

20 Kasım 2010 16:00

-ALEX: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Bucaspor ile 22 Kasım Pazartesi günü oynayacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Alex, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Hiçbir mazeret yok, bu maçı kazanmalıyız'' dedi. Bucaspor ile Kadıköy'de oynayacaklarını kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Kadıköy'de taraftarımızın da desteğiyle oynadığımız her maçta ilk dakikadan itibaren isteğimizi, arzumuzu baskımızı rakibe hissettirmemiz gerekiyor. Son maçtan mağlup ayrıldık, rakibimizin de çok iyi bir dönemden geçtiğini söyleyemeyiz. Ancak, hiçbir mazeretimiz yok. Zor bir maça çıkacağız ve Bucaspor maçı her şeyimizi ortaya koyup kazanmamız gereken bir maç. Hiçbir mazeret yok, bu maçı almalıyız'' ifadelerini kullandı. Kaptan Alex, ligin ilk yarısında kalan 5 maç için de şu yorumda bulundu: ''Takım olarak maç maç gitmeliyiz. Önce önümüzdeki maçı kazanmalıyız. Bu maçı kazanmadan diğer maçı kazanamayız. Bu maçtan 3 puan almalıyız ki diğer maçlarda alacağımız puanları düşünmeye başlayalım. Adım adım gitmeliyiz. Biz rakiplerimize bakarak yola devam edemeyiz. Kendimize bakarak yola devam etmemiz gerekiyor. Ligde şu anda Trabzonspor lider, ancak onlar da puan kaybedecekler. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Bu maratonda puan kayıpları elbette olacaktır.''

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