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Spor

Alex, kariyerinde 8 kez penaltı kaçırdı İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2011 15:56

-Alex, kariyerinde 8 kez penaltı kaçırdı İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Fenerbahçe'in Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 3-1 yendiği maçta penaltı atışından yararlanamayan kaptan Alex de Souza, futbol kariyerinde 8. kez penaltı kaçırdı. Gaziantepspor'a karşı kaçırdığıyla Fenerbahçe formasıyla 4. kez penaltı atışını gole çeviremeyen Brezilyalı futbolcu, kariyerinde ise toplamda 8 penaltı atışından yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte 2005-2006 sezonunda Samsunspor, 2006-2007 sezonunda Trabzonspor ve 2005-2006 sezonunda Celta Vigo ve dün akşamki Gaziantepspor maçları olmak üzere 4 penaltı kaçıran Alex, Brezilya'da forma giydiği dönemde de Cruzerio ve Coritiba'da 1'er kez, Palmeiras'ta da 2 kez penaltıyı değerlendiremedi. Alex, Türkiye kariyerinin dışında penaltı kaçırdığı maçları geçtiğimiz günlerde twitter'daki hesabından, bir taraftarın sorusu üzerine paylaşmıştı. Gaziantepspor maçıyla birlikte genel olarak futbol kariyerinin 901. maçına çıkan Alex, Coritiba'da 124, Palmeiras'ta 241, Flamengo'da 12, Cruzeiro'da 121, Parma'da 5 ve Brezilya Milli Takımı'nda 68 ve Fenerbahçe'de ise 330 karşılaşmada görev aldı. 901 maçta 365 gol atan Brezilyalı futbolcu, Coritiba'da 32, Palmeiras'da 78, Cruzeiro'da 64, Flamengo'da 3, Parma'da 2, Brezilya Milli Takımı'nda 20 ve Fenerbahçe'de 166 gol kaydetti. 

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