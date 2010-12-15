-ALEX: KARARIMI OCAK AYINDA VERECEĞİM İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex De Souza, transferinin ocak ayından itibaren biraz daha şekilleneceğini ve teklifleri inceleyerek, kararını vereceğini açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı futbolcu, kendi sitesinde transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, bundan sonra nerede oynayacağı konusunu henüz netleştirmediğini belirterek, ''Çokları 'bundan sonra ne olacak' diye soruyorlar. Evet, planım çok basit, futbol oynamak ve futbolu oynarken keyif almak istiyorum. Nerede yapacağım peki bunu? Gerçek söylüyorum bunu daha netleştirmedim'' dedi. Transferi konusunda ne Fenerbahçe ile ne de başka bir Brezilya kulübüyle görüşmediğini vurgulayan Alex, ''Sanırım ocak ayından itibaren bu biraz daha şekillenecek ve o vakit ben de kararımı vereceğim. Mutlaka bu kararı vermek zor olacak. Çünkü yeni bir sözleşme yapmak her zaman zordur. Teklifleri birçok açıdan inceleyecek ve her zaman yaptığım gibi sakin bir kafayla karar vereceğim'' diye konuştu. Fenerbahçe'de bu sezon elde ettiği başarılara da değinen Alex, ligde ''100'ler Kulübü''ne girdiğini ve kulübün en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'de Brezilya'daki başarısını yakaladığını anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Burada bulunduğum süre zarfında bu rakamlara ulaşmanın bana verdiği mutluluğu inkar edemem. Brezilya'da oynadığım takımlarda nasıl adımı kulübün tarihine güzel bir şekilde yazma başarısı gösterdiysem, burada da bu başarıyı yakaladım'' dedi.