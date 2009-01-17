Alex ile iki yıl daha



Fenerbahçe Yönetimi iç transferde kaptan Alex de Souza ve Deivid ile sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli forma altında büyük başarılara imza atan ve sayısız rekor kıran Alex’in iki yıl daha takımda kalacağı öğrenildi.



Taraftarların gönlünde adeta taht kuran ve Fenerbahçe’den ayrılmaması için sayısız kampanyalar hazırlanan Brezilya yıldızın yönetimin tüm şartlarını kabul ettiği ve ödemeler konusunda yapılacak ayarlamaların ardından Alex’in iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, her fırsatta Türkiye’yi ve Fenerbahçe’yi çok sevdiğini söyleyen, ayrılmayı kesinlikle istemediğini belirten tecrübeli oyuncunun yönetimle anlaşma sağlaması üzerine bir hayli rahatladığı belirtildi.



Yönetimin Deivid ile de her konuda el sıkıştığı kaydedildi. İlk görüşmelerde astronomik rakamlar öne süren Brezilyalı oyuncunun geri adım attığı, sıkı pazarlıklar sonrası kendisine önerilen rakamları kabul ettiği ifade edildi.



Fire vermek istemiyorlar



İç transferde sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lugano konusunda da büyük yol kat edildiği, birkaç gün içinde Uruguaylı yıldız ile de anlaşma sağlanabileceği bildirildi. Daha önce Roberto Carlos ile de el sıkışan Fenerbahçe Yönetimi’nin Selçuk ve Volkan ile de görüşmelerini sürdürdüğü, önümüzdeki hafta iç transfere nokta konulacağı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezonların aksine bu yıl kolları erken sıvayan ve ligin bitimini beklemeyen sarı-lacivertli yönetimin takımda fire vermek istemediği, Teknik Direktör Aragones’in de özellikle yabancı oyuncuların kesinlikle takımda kalması yolunda rapor verdiği öğrenildi.



