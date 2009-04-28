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Spor

Alex ile Deivid'in arasına kara kedi girdi

Alex ile Deivid'in, eşleri arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yaklaşık 3 aydır birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.

28 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Alex ile Deivid'in, eşleri arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yaklaşık 3 aydır birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.

Fenerbahçe, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ciddi bir kadro sıkıntısı yaşarken, Alex ile Deivid arasında yaşanan sorunların da ciddi boyutlara ulaşması sıkıntı yarattı. İki Brezilyalı futbolcunun eşleri nedeniyle başlayan tartışma, yıldızların birbirleri ile olan diyaloglarını da kopartma noktasına getirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, bir yandan da Alex ile Deivid arasındaki krizle mücadele ediyor. Yaklaşık 2-3 aydır araları açık olan iki futbolcunun diyaloğu son zamanlarda tamamen koptu.

İki Brezilyalı yıldızın, eşlerinin yaşadıkları tartışma sonrası, gerek saha içinde gerek saha dışında hiç konuşmadıkları öğrenilirken, geçtiğimiz yıla kadar saha dışında tüm organizasyonlara birlikte katılan futbolcuların aileleri de uzun süredir bir araya gelmiyor. 

Fenerbahçe Yönetimi, her iki futbolcuyla sezon ortasında sözleşme yenilemesine karşın, iki futbolcu arasındaki ciddi krizin çözülmemesi halinde Deivid'i gözden çıkartabileceği de gelen haberler arasında.

Aylardır devam eden bu sürtüşmenin özellikle Deivid'in performansına olumsuz sekilde yansıması dikkati çekerken, yönetimden de bazı isimlerin bu sorunu ortadan kaldırmak için gösterdiği çabalar da şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

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