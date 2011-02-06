-''ALEX İLE ANLAŞMA SAĞLANDI'' MANİSA (A.A) - 05.02.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım kaptanı Alex De Souza ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Alex ile yeni sezon için de anlaştıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Alex, takım içinde ağırlığı olan bir oyuncu. Alex ile anlaşma sağlandı. İki yıllık bir anlaşma olacak. Ayrıca Uğur, Yobo ve Semih'le ilgili transfer görüşmelerine de başlayacağız. Bu oyuncularla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişmeler olacak.'' Kocaman, Manisaspor galibiyetine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: ''Devre arasında koyduğumuz iki hedef maç olan Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında, istediğimiz oyunla istediğimiz sonuçları aldık. Bu maçlardan sonra bugün olabilecek en zor takımlardan biriyle karşılaştık. Yarışın bizim açımızdan daha da iyi gitmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hızlı oynamaya çalışan, sürekli atağı düşünen organize ve çok iyi takımla karşılaştık. Oyuncularımın da hakkını teslim etmem gerekiyor. İki hedef maçtan sonra bu ara maçı çok tehlikeli bir takım karşısında geriye düştükten sonra çevirebilme iradesini gösterdiler. Bu, şampiyonluk yolunda en çok yanımızda olması gerekenlerden özelliklerden biri. Çok zor bir maçı güzel bir skorla kazandığımız için mutluyum.'' -ELEKTRİKLER KESİLDİ- Bu arada, Kocaman'ın basın toplantısı sırasında salonda elektrik kesintisi meydana geldi. Toplantı, kamera ışıklarının yardımıyla tamamlandı. -FENERBAHÇE LİGDE 4'TE 4 YAPTI- Fenerbahçe, Manisaspor galibiyetiyle teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk kez ligde 4 maçta 4 galibiyet aldı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı, Alex, Niang ve Dia'nın golleriyle 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyet, aynı zamanda teknik direktör Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin ilk kez ligde üst üste 4 maçta 4 galibiyet almasını sağladı. Sarı-lacivertliler, 16. haftada oynanan Ankaragücü maçı mağlubiyetinin ardından, sırasıyla Sivasspor ve Medical Park Antalyaspor'u 1-0, Trabzonspor'u ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe, bu galibiyetiyle aynı zamanda Manisaspor'un sadece bir beraberlik aldığı 5 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.