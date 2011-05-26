-ALEX İÇİNİ DÖKTÜ MADRİD (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alex de Souza, internetteki resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezona çok eleştirilen biri olarak başladığını hatırlatarak, ''Hakkımdaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmayı başardığımı sanıyorum'' dedi. ''www.alex10.com.br'' adlı internet sitesinde yayımlanan yazısında Alex, ''Süper Lig benim için kesinlikle olağanüstü geçti'' derken, şampiyonluğun yanı sıra gol ve asist kralı olduğunu da hatırlattı. Sezona beklentilerin altında, kötü bir başlangıç yaptıklarını, ilk yarı istikrarsız bir futbol oynadıklarını vurgulayan Alex, şu görüşleri dile getirdi: ''Bireysel olarak ben iyi şeyler yaptım ama bazen kulüp içinde kendimi bir sorun gibi hissettim. Çok sık değiştirildim ve samimiyetle adil olmadığına inandığım eleştiriler aldım. İtiraf etmem gerekir ki, uzunca bir dönem bundan rahatsızlık duydum ama gerek hayatta gerekse futbolda doğrular ve yanlışlar var. Bu yüzden sadece top oynamaya konsantre olup, diğer her şeyi unutmaya çalıştım'' Brezilyalı yıldız, sezonun yarısında iyice dinlenip, ailesi ve arkadaşlarıyla çok konuşma fırsatı bulduğunu ve tüm olumsuzlukları unutarak ikinci yarıya başlamayı başardığını vurguladı. Fenerbahçe'nin ikinci yarı, Bursaspor beraberliği dışında tüm maçları kazandıklarını hatırlatan Alex, deplasmanda Beşiktaş'a, Galatasaray'a sahalarında ise Kayserispor ve Trabzonspor'a karşı aldıkları galibiyetlerin önemini vurguladı. Alex, deplasmanda Bucaspor'a karşı oynadıkları ve son 30 dakikada 4 gol attıkları maçın da çok önemli olduğunu belirtti. Alex, Fenerbahçe'nin 4 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu için, ''Bu başarıyı elde etmeye layıktık. Hedefe ulaşmak için takımın gösterdiği çaba, konsantrasyon ve verdiği söz çok büyüktü. Şampiyonluk çok adildi'' dedi.