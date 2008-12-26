Alex için mahalle baskısı!



Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alex de Souza ile taraftarların sesine kulak vererek imza atmaya karar verdi.



5 yıldır Türkiye’de bulunan ve sarı lacivertli takımda iki lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcunun bu sezon inişli çıkışlı grafik çizmesi nedeniyle transfer görüşmesini uzatan yönetim, kulübe gelen mailler ve kongre üyelerinin genel isteği üzerine kararını değiştirdi.





Tuncay Şanlı, Stephen Appiah ve Mehmet Aurelio gibi yıldızları elinden kaçıran yönetimin, Alex’i göndererek aynı hataya düşmesini istemeyen futbolseverler, bu oyuncu ile sözleşme yenilenmesi için bir anlamda mahalle baskısı oluşturdular. Yönetim de bu sese kulük vermeye hazırlanıyor.



Futbol yaşantısını iki yıl daha Fenerbahçe’de oynadıktan sonra eski takımı Cruzeiro’da noktalamayı planlayan Alex’in Ümit Özat’tan devraldığı kaptanlığını layıkıyla yerine getirdiğini düşünen sarı lacivertli yöneticiler, Türkiye’ye sık sık gelen menajeri Juan Figer ile görüşmeyi uygun gördü.



Yılda 3 milyon Euro kazanan Alex’e ekonomik krizi de göz önünde bulundurarak daha düşük bir teklif yapılacak. Alex’i Avrupa’dan birçok kulübün takip ettiği ancak Fenerbahçe’de kazandığı paraya kimsenin yaklaşmadığı öğrenildi.



İddialı konuşuyor



İstanbul’u, Fenerbahçe’yi ve Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren ve Noel tatiline girildiği sırada iki günlük iznini Kapadokya’da eşiyle birlikte kullanan sambacı, yakın çevresine ikinci yarı için iddialı konuşarak, "Sakatlığım nedeniyle ilk yarıda istediğim gibi oynayamadım. İkinci yarıya sağlıklı ve huzurlu gireceğiz. Son haftalarda Süper Lig’de başarılı sonuçlar aldık. Önce Türkiye Kupası, ardından ligde bu istikrarlı tabloyu sürdüreceğimize inanıyorum. Takım olarak kendimize güvenimizi kazandık. Hocamız ile uyum sürecini atlattık. Oyun felsefemizi büyük ölçüde öğrendik. Artık bütün iş biz futbolculara düşüyor. Herkes sorumluluğunun bilincinde. El elele vererek, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyoruz" dedi.