Alex: Hissettiklerimi açıklarsam sıkıntı yaşarım

T24 - Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex de Souza, ligi şampiyon olarak bitirmelerine karşılık Şampiyonlar Ligi’nde yer alamamaları ile ilgili "Hissettiklerimi açıklasam sıkıntı yaşarım" dedi.



Euronews TV’nin sorularını yanıtlayan Alex De Souza, saha içi ve dışı olayları birbirinden çok iyi ayırmayı bilen bir insan olduğu için bunları birbirine karıştırmadığını anlattı. Saha dışında olanların kulübü ilgilendiren gerçekten can sıkıcı olaylar olduğunu anlatan Alex, "Geçen yıl gösterdiğimiz o müthiş performansla Trabzonspor’un 9 puan arkasından gelerek şampiyonluğu hak ettik. Şampiyon olmakla ilgili bu duygularımı saha dışında olan hiçbir şey benden alamaz. Bu sezon içinde benzer duygulara sahibim. Benzer bir şekilde geçen yıl kazandığımız zaferlere paralel bir şekilde bu yıl da başarılı olmak istiyoruz. İki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor ben de bunu kendi içimde en iyi biçimde yaptığımı düşünüyorum" dedi.



Alex De Souza, geçen sezon birlikte oldukları ve şampiyonluğu yaşadıkları arkadaşlarının da şampiyonluk gururunun verdiği duyguları paylaştığını anlatırken, şöyle konuştu:



"Geçen yıl bütün zorlukların üstesinden gelerek beraberce şampiyon olduk. Yeni gelen arkadaşlarımıza da geçen sene çektiklerimizi yaşadığımız zorlukları, camianın duygularını, taraftarın duygularını aynı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yeni sezona hazırlanırken de zaten ön plana çıkardığımız nokta bu oluyor. Sezona bu duygularla başlıyoruz."



Alex, sezonu şampiyon olarak bitirmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi’nde oynayamayacak olmalarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Bu konudaki duygularımı ifade etmek istemiyorum açıkçası. İfade etmememin benim açımdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu ifade ettiğim, dile getirdiğim takdirde bir çok sıkıntı, problem yaşayacağımı biliyorum.



Açıkçası bu, hayatım boyunca futbol kariyerimde yaşadığım olaylara baktığım zaman hiçbir zaman kabul etmeyeceğim, duygularımı, hissettiklerimi de her zaman kendi yararıma olduğu için açıklamaktan çekineceğim bir olgu. O yüzden kendime saklıyorum."



Fenerbahçe Kulübü avukatı M. Emin Özkurt, CAS’ın Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne tedbiren yeniden alınması kararının asıl dava ile ilgili olmadığını anlattı. Özkurt, Fenerbahçe’nin savunması alınmadan Şampiyonlar Ligi’nden men edildiğini vurgularken, şöyle dedi:



"Usule riayet edilmeden bu karar alınmıştır. Zaten bizim ana davamız bu usulsüzlükle, uğradığımız maddi ve manevi tazminatın giderilmesiyle ilgilidir. Bunun için UEFA’dan ve Futbol Federasyonundan 45 milyon Euro tazminat istiyoruz. Bu dava kendi türünün ilk örneği. Daha önceki benzer men cezalarında hep yerel federasyonun ya da yerel mahkemenin aldığı karar var. Biz de yerel Federasyonun aldığı karar yok. Tam tersine Futbol Federasyonu karar alamayacağını ilgili yasalara atıfla belirtmiştir. UEFA’da kulüpler birliğine olayın bu yönünü anlattığımızda şaşkınlıkla karşılanıyoruz. Avrupa’da birçok kişi Fenerbahçe hakkında yürütülmüş ve sonuçlandırılmış bir soruşturma olduğunu sanıyor. Bunun böyle olmadığını anlattığımızda şaşırıyorlar. Şu an bizim davamız Fenerbahçe’nin şike yapıp yapmadığı ile ilgili değil. Alınan kararın usulsüz olduğu ile ilgili. Bu mahkeme sürecinin 6 ay ile bir yıl arasında süreceğini tahmin ediyoruz."



UEFA Başkanı Michael Platini’nin açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan M.Emin Bozkurt, yargıya intikal etmiş konularla ilgili herkesin soğukkanlı ve serinkanlı karşılamalarını, yargıyı etkileyecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini düşündüklerini bildirdi. Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Davalı olan kurum ve yöneticilerinden de aynı tavrı bekliyoruz. Bu konuda söylenenler yersiz. O nedenle yorum yapmayı gereksiz görüyorum. Olmazsa özellikleri tarafsızlıkları ve objektiflikleri olmalıdır. Her hangi bir kuruma, kişiye ve kulübe karşı önyargılı ifadeler kullanmamalılar diye düşünüyorum."