-ALEX: HAVAYA GİRMEMEMİZ GEREKİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla liderliğe yükselen Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Alex De Souza, iyi gidişattan dolayı havaya girmemeleri gerektiğini söyledi. Milliyet gazetesinin, Esma Sultan Yalısı'nda bu yıl 57'ncisini düzenlediği "Milliyet Yılın Sporcusu 2010" ödül töreninde yılın futbolcusu ödülünü alan Alex, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Beni bu ödüle layık gören herkese, bütün halka çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde kazandığım ödüllere bir tane daha eklendi. Yaşadığım duygular, mutluluk ve gurur" dedi. Ligdeki başarılı performanslarının sorulmasını üzerine Brezilyalı futbolcu, "Nasıl ilk yarıdaki tablomuza çok fazla aldanmamamız gerektiğini düşünüyorsam, şu andaki gidişatımızda da çok fazla havaya girmemez gerekiyor. Bizim için önemli olan sezon sonundaki sonuç olacağı için ayaklarımızı yere basıp, eksiklerimizi giderip, adım adım devam edip, sonuç olarak da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Ligin 26. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maçın sorulması üzerine Alex, "Şu an da önümüzde Konyaspor maçı var. Bu maç bizim açımızdan daha fazla önem taşıyor" ifadesini kullandı. -ZE ROBERTO: "HEDEF KUPA"- Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın Brezilyalı antrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes "Ze Roberto", sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Törende Milliyet Yılın Sporcusu Namık Sevik Onur Ödülü'nü alan Ze Roberto, Dörtlü Finali'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Dörtlü Final hem Fenerbahçe Acıbadem hem de Türkiye için çok önemli. Bizim de hedefimiz finale kalmak ve finalde kupayı kaldırıp, herkese bu mutluluğu yaşatmak. Bunun için de elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz" dedi. Ze Roberto, Alex'in organizasyonda kendilerini desteklemeye gelmesini çok istediklerini ifade ederek, "Alex'in gelmesini gönülden istiyorum. Çünkü o bizim özel davetlimiz. Her geldiği maçı kazandığımız için aynı zamanda ayağı uğurlu. O yüzden Alex'in özellikle gelmesini istiyorum" diye konuştu. Alex ise maç ve antrenman programına uyduğu takdirde Fenerbahçe Acıbadem'in Dörtlü Final'de yapacağı maçları takip edeceğini söyledi.