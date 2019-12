-ALEX: ''HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'' İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex De Souza, bu sezonun, şampiyonluğu son maçta kaybettikleri geçen sezondan farklı olduğunu belirterek, ''Şu anda şampiyonluk yarışında hata yapma lüksümüz yok'' dedi. NTV'de katıldığı ''Yüzde 100 Futbol'' programında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yarışında her maçı ayrı düşünmek gerektiğini, artık kolay maçın olmadığını söyledi. Geçen sezon ile bu sezon arasında ligin gidişatı açısından farklar olduğunu anlatan Alex, şöyle konuştu: ''Geçen sene biz son maçta şampiyonluğu kaybetsek de aslında Şubat ayında kendi sahamızda Bursaspor ve Diyarbakırspor maçlarında kaybettik. Bu sezon aynı periyoda denk gelen Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını kazandık. Farkı yaratan dönemler bu maçlardır. Elbette son maça bırakmamak gerekiyor. Fakat şu anda biz de Trabzonspor da her maçı kazanabilir, böyle olursa son maça kalacak. Geçen sene lige iyi giriş yaptık, sonra düşüşe geçtik. Bu sene çalkantılı başladık, çıkışa geçtik ve şu an onu korumaya çalışıyoruz. Şu an hata yapma lüksümüz yok. Çünkü yarış devam ediyor.'' Alex, kupada Yeni Malatyaspor'a yenildiklerinde durumlarının çok kötü olduğunu kaydederek, ''Bizim takımımız iyi ve kaliteli. Bunun biraz farkına varmamız gerekiyordu. Ligin ilk yarısında kafamızda hep geçen sezon son Trabzonspor maçıyla yaşadık. Malatyaspor maçı kafalarda ışıkların yandığı maç oldu. Işıkları yakmamız gerektiğini oyuncu grubu olarak fark ettik. Kendi aramızda çözümler aradık, hocamızla paylaştık hocamız da bizimle paylaştı ve olumlu sonuçlar geldi'' şeklinde konuştu. -''EN İYİ YERLİ SELÇUK İNAN, YABANCI JAJA''- Alex, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor'un oyuncularından Selçuk İnan ve Jaja'yı, Türkiye'deki en iyi yerli ve yabancı oyuncu olarak gösterdi. Brezilyalı futbolcu, kendisi için gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun Zico olduğunu vurgulayarak, ''Zico hala benim idolum. Şu an Zico'nun olduğunun yüzde 10'uyum ve inanılmaz mutluyum'' dedi. Hayat felsefesinin ''Mutluluk ve yaşamak'' olduğunu kaydeden Alex, çok kitap okuduğunu söyledi. -''ARDA KENDİNE İYİ BAKSIN''- Alex, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çok iyi ve büyük bir futbolcu olduğunu söyledi. Arda'nın şu anda fubis sakatlığı sıkıntısı çektiğini belirten Brezilyalı futbolcu, ''Tavsiyem kendine iyi baksın. Fiziksel özeliklerinden dolayı sıkıntı çekebilir. Fakat büyük oyuncu'' dedi. -''KOCAMAN İLE DAHA İYİ ANLAŞIYORUZ''- Alex, teknik direktör Aykut Kocaman ile şu anda daha iyi anlaştıklarını ifade etti. Kocaman ile 1-2 senedir beraber zaman geçirdiklerini belirten Alex, ''İlk başlarda birbirimizi daha az tanıyorduk. Fakat bu kadar süre geçtikten sonra artık birbirimizin düşüncesini, anlayışını daha net bir şekilde biliyoruz. Şu anda daha iyi anlaşıyoruz'' ifadelerini kullandı. Alex, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ise her anını sarı-lacivertli kulüp için yaşadığını dile getirerek, ''Bazen onun düşündüğü benim düşündüğüm, benim düşündüğüm onun düşündüğüyle uyuşmayabilir. Fakat Fenerbahçe'ye verecekleri halen bitmemiş bir insan. Zaten Fenerbahçe'nin böyle bir insana ihtiyacı var'' dedi. ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna ''Messi'' diye cevap veren Alex, Brezilyalı Ronaldo-Portekizli Ronaldo ve Brezilyalı Ronaldo-Messi karşılaştırmasında ise ''Brezilyalı Ronaldo'' diyerek, seçimini vatandaşından yana yaptı. -''2 SENE SONRA BIRAKIRIM''- Türkiye'ye geldiğinde bu noktalara erişeceğini düşünmediğini belirten Alex, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'de mi kalacağı, yoksa Brezilya'ya mı döneceği konusunda kafasında net bir şey olmadığını söyledi. Fenerbahçe'de 2 yıllık sözleşmesi sona erince futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklayan Brezilyalı futbolcu, ''Muhtemelen 2 sene sonra futbolu bırakırım. Bırakınca teknik adam olmam konusunda eşimden, beni çalıştıran hocalarımdan çok fazla baskı var. Ancak kafamda 'net olurum' diye bir düşünce yok. Teknik direktörlük, konuşması, yorum yapması, bilgelendirmesi zor'' diye konuştu. -''BREZİLYALI OYUNCULAR, GELMEDEN BENİ ARIYOR''- Alex, Türkiye'den herhangi bir takımdan transfer teklifi alan Brezilyalı oyuncuların ve menajerlerinin kendisini arayıp, bilgi aldığını söyledi. Kendisini arayanlara olumlu şeyler söylediğini anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Fakat parantez açıp söylediğim şeyler de var. Kültürün ve futbol kültürünün farklı olduğunu söylüyorum. 'Buraya gelmeden önce hocayla konuş, senden isteklerini öğren öyle gel' diyorum. Çünkü o kadar kaliteli oyuncu var ki geliyorlar, kalitelerini gösteremeden gidiyorlar'' şeklinde konuştu. -''SİSTEMDE KENDİME YER YARATTIM''- Brezilya'da saha içi dizilişin farklı olduğunu anlatan Alex, ''Buradaki sağ açık-sol açık, dörtlü defans Brezilya futbolunda yok. Türkiye'ye gelen Kleberson, Ricardinho, Maldonado gibi oyuncular bunun zorluklarını hissettiler'' dedi. Alex, Brezilya'da oynadığı tarzın daha çok hoşuna gittiğini kaydederek, ''Fakat Türkiye'de ben alışık olmadığım sistemde kendime yer yarattım. Daum döneminde Pierre Van Hooijdonk sakatlandığında 4'lü, 5'li orta sahada bana yer olması gerekiyordu, orada kendime yer yarattım. Her zaman orta saha oldum'' ifadelerini kullandı. Yorumcu olsaydı belki defansif anlayışını eleştirebileceğini belirten Alex, Rıdvan Dilmen'in ''Onlar iyi olsaydı Barcelona'da oynardı'' sözleri üzerine, şunları kaydetti: ''Barcelona'nın oyun anlayışına baktığınız zaman defansif anlamda benden çok farklı oyuncu görmüyorum. Fakat sistem oturmuş, herkes ne yapacağını biliyor ve eksiklikler gözükmüyor. Bu sene Young Boys maçında takımımız hiç organize değildi. Organize olmayınca 'Alex yeterince mücadele etmiyor, defansa yardım etmiyor' deniliyor. Ne zaman taşlar yerine oturuyor, o zaman bunlar gözükmüyor, eleştiri olmuyor.'' -''MESUT ÖZİL TÜRKİYE'DE ELEŞTİRİLDİ''- Alex, bir soru üzerine, futbolda 10 numara kültürünün bitmek üzere olduğunu söyledi. Zico, Zola, Hagi, Zidane gibi ve kendisinin de içinde bulunduğu 10 numara oyuncuların devrinin sonuna gelindiğini kaydeden Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Artık 10 numaralardan daha farklı şeyler isteniyor. Arkada iyiyse 'önde niye olmuyor', önde iyiyse 'neden arkada iyi olmuyor' deniyor. Bu tarz oyunculara mutlaka bir şekilde yer yaratılması gerekiyor. Ben buraya geldiğimde Sergen vardı. Onu herkes 'yeterince mücadele etmiyor' diye eleştiriyordu. Sergen'i izlediğim her maçta saha içinde karar veren, skor üzerinde etkisi olan oyuncuydu. Böyle bir oyuncu varken takım içinde yer yaratıp oyuncunun artılarını görmeniz lazım. Mesut Özil da aynı tarzda bir oyuncu. Böyle oyuncuların eksik yönlerini kapatıp, artı yönlerini daha da ön plana çıkarmak lazım. Mesut da burada olsa eleştirilirdi. Mesut, Real Madrid'de teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyun sisteminde yer bulan ve etkili olan bir oyuncu. Düzen futbolda her şeydir. Belki iyi oynayamayabilirsiniz. Düzenli oynadığınız zaman eksik yönleriniz daha az göze batar. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'ta düzene ayak uydurana kadar sıkıntı yaşadı, fakat düzene ayak uydurduktan sonra kalitesini gösterdi. Lütfen bırakın insanlar benim yavaş olduğum düşünsünler. 16 senedir öyle düşünüyorlar. 16 senedir oynuyorum, gollerimi atıyorum, asistlerimi yapıyorum. Öyle düşünmeye devam etsinler.'' Alex, ''Dünyada hız, güç, dayanıklık ön plana çıkıyor. Brezilya'da da değişiklik oldu mu?'' şeklindeki soru üzerine, ''Kesinlikle değişti, bu yönde Brezilya'da değişim oldu. Futbol bu kadar fazla sonuç odaklı olduğu zaman hocalar bile 'çıkıp kazanın 1-0 yeter' diyor'' ifadelerini kullandı. Alex, ''Elano, Kleberson, Ricardinho Türkiye'de dikiş tutturamadılar. Yabancı oyuncunun burada başarılı olması için en önemli faktörler nedir?'' sorusu üzerine ise ''En büyük faktör, kulüp faktörü. Kulüp içi ortam uymadığı zaman dışardaki ortam önemli değil. Bir insanın kişiliği, karakteri de önemlidir. Herkesin beklentileri bulduğu burada kalış süresini etkiliyor'' dedi. Alex, son olarak, gençlere, hayallerinin peşinden gitmelerini, tecrübeli insanların söylediklerinden kendilerine uygun olanları alıp yola koyulmaları gerektiğini tavsiye etti.